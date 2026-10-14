Las Comunidades Autonomas se desbocan en sus gastos

Las Comunidades Autónomas han pisado el acelerador del gasto y déficit.

Los datos de la IGAE correspondientes al primer semestre de 2026 muestran una situación que merece un análisis profundo: desde 2018, los ingresos de las comunidades autónomas han aumentado un 57,7 %, pasando de 77.370 a 122.020 millones de euros. Sin embargo, los gastos han crecido todavía más, un 63,6 %, desde 85.157 hasta 139.307 millones.

¿El resultado? Un déficit de 17.287 millones de euros en solo seis meses, frente a los 7.787 millones de 2018.

Es decir, un incremento del 122 %.

Las comunidades ingresan mucho más dinero que hace ocho años, pero también gastan mucho más y su desequilibrio presupuestario se ha duplicado con creces. Y cuando analizamos dónde se va el dinero, aparecen cifras especialmente llamativas: 57.979 millones en salarios, un 55,3 % más que en 2018; 23.702 millones en gastos generales, un 61,5 % más; 3.882 millones en intereses de la deuda, un 92,8 % más; y 3.086 millones en subvenciones, que se han disparado un 171,2 %. Mientras tanto, el gasto de capital aumenta un 116,7 %, hasta alcanzar los 13.874 millones.

A este panorama se suma el comportamiento de la Administración Central, cuyos datos también examinamos en el vídeo. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde puede crecer el gasto público si, incluso con unos ingresos mucho mayores, las administraciones siguen aumentando sus déficits? Porque el problema no es únicamente cuánto dinero entra en las arcas públicas, sino cuánto se gasta y cómo se financia la diferencia.