El costo de la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez asciende a 5.400 millones: ¿Cuántas viviendas se pudieron haber construido?

La cifra impacta, pero es necesario matizarla: el Instituto Juan de Mariana estima que una docena de tramas ligadas al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE han provocado un efecto económico directo que asciende a 5.432 millones de euros.

Este análisis distingue entre las cifras confirmadas y aquellas que continúan bajo investigación judicial. El informe, titulado Blindaje democrático, se apoya en un exhaustivo examen de más de 2.300 informaciones periodísticas.

Los resultados separan 2.166 millones atribuibles a hechos confirmados mediante sentencias, actuaciones de organismos de control o decisiones de gasto público efectivamente realizadas, y 3.266 millones relacionados con causas en instrucción.

Esta diferenciación es crucial. Las cifras que están siendo investigadas no se traducen automáticamente en dinero malversado ni en responsabilidades penales demostradas. En varios casos, los importes corresponden a contratos, rescates o adjudicaciones que están siendo analizados tanto por la justicia como por organismos como la UCO, la Fiscalía Europea, la Agencia Tributaria o el Tribunal de Cuentas.

Los casos más destacados del informe

El desglose revela diversas operaciones públicas y contratos sospechosos que se sitúan entre los capítulos de mayor impacto:

Caso o expediente Importe estimado Pérdidas de Correos 1.250 millones de euros Caso Zapatero y rescate de Plus Ultra 750 millones Caso Koldo-Ábalos 700 millones Rescates de Air Europa y Duro Felguera 616 millones Caso Santos Cerdán-Servinabar 537 millones Caso Forestalia 500 millones Investigación sobre fondos europeos 465 millones Fraude del IVA en hidrocarburos 300 millones

El caso de Correos se destaca como la mayor cantidad, con pérdidas estimadas en 1.250 millones y un contexto repleto de adjudicaciones cuestionables.

Le siguen el rescate de Plus Ultra, que señala a José Luis Rodríguez Zapatero, valorado en 750 millones, así como el expediente Koldo-Ábalos, correspondiente a contratos de obra pública y la provisión de mascarillas.

Asimismo, resaltan los 537 millones asociados a presuntas comisiones en adjudicaciones relacionadas con Servinabar. La indagación sobre Forestalia suma otros 500 millones vinculados a autorizaciones eólicas. Por su parte, la Fiscalía Europea se encuentra investigando posibles irregularidades que afectarían a 465 millones en fondos del Plan de Recuperación.

El compendio incluye también cerca de 300 millones por un fraude del IVA en hidrocarburos. De acuerdo con el informe, esta trama tendría vínculos con individuos que están siendo investigados en otros procedimientos, aunque las responsabilidades concretas deberán ser determinadas por los tribunales.

Más tramas y contratos sin proceso de competencia

El estudio identifica 22 tramas de alcance nacional. De ellas, doce tienen una cuantificación económica directa; las restantes diez están relacionadas con la opacidad, la mala gestión, la captura institucional o decisiones administrativas cuyo coste no puede concretarse con exactitud en euros.

Entre los expedientes adicionales se encuentran:

25 millones derivados del desvío de fondos del CNIO .

. 8 millones ligados a contratos relacionados con el caso de Begoña Gómez .

. 133 millones vinculados a la investigación conocida como las “cloacas” del PSOE .

. Alrededor de 148 millones en contratos y ayudas otorgadas a empresas conectadas con familiares de altos funcionarios, según el inventario.

Más allá de los 5.432 millones, el Instituto Juan de Mariana estima unos 5.000 millones en contratos concedidos sin concurrencia pública. Esta suma no se corrige en la factura principal, ya que el organismo considera que la falta de competencia o de transparencia no prueba por sí sola la existencia de corrupción.

Este enfoque busca evitar que una adjudicación poco clara se asimile automáticamente a un delito. Sin embargo, el informe sostiene que la contratación sin competencia puede encarecer los costes, disminuir la calidad del gasto y restringir el acceso a empresas que podrían ofrecer condiciones más ventajosas.

El análisis también intenta abarcar el efecto más amplio de la erosión institucional. Basándose en estudios previos sobre corrupción, crecimiento y calidad democrática, estima que una mejora institucional similar podría traducirse en hasta un 10,7 % adicional de renta sobre el PIB del año 2025. Este cálculo ascendería a aproximadamente 181.000 millones de euros anuales, lo que representa alrededor de 3.660 euros por habitante.

Se trata de una proyección económica y no de una pérdida presupuestaria directa. Su propósito es reflejar el coste indirecto de la inestabilidad jurídica, la disminución de la inversión y la asignación ineficaz de recursos. Mientras las causas siguen su curso en los tribunales, el impacto político continuará influyendo en el debate público en España.