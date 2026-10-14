El novio ‘buitre’ de Montse Mínguez (PSOE) posee dos sociedades en Panamá además de sus 30 pisos en España

Más cara que espalda.

Y ahora resulta, para colmo de desventuras, que el el novio ‘buitre‘ de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tiene dos sociedades en Panamá además de sus 30 pisos en España.

La actividad empresarial de Sergi Vélez, compañero de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha reabierto una controversia respecto a la gestión privada del alquiler.

El empresario está al frente de Nest Capital, un grupo especializado en la inversión, rehabilitación y gestión de inmuebles.

La división residencial de la empresa posee al menos 30 pisos y apartamentos en régimen de alquiler. Una de sus sociedades, Nest Capital Homes, cuenta con activos que suman 8,4 millones de euros y ha recurrido a los tribunales por casos de impago, según la información publicada. Hasta el momento, se habrían registrado tres procedimientos de desahucio abiertos al mismo tiempo.

Este asunto ha cobrado relevancia política porque el Gobierno y sus aliados han enfocado la atención en los grandes propietarios y los conocidos como fondos buitre dentro del debate sobre la vivienda.

Mínguez ha sostenido que, en caso de impago por parte del inquilino, el propietario tiene la posibilidad de recurrir a la justicia, aunque también ha enfatizado que aquellas familias vulnerables sin alternativas habitacionales requieren protección.

Una cartera empresarial, no una vivienda aislada

La distinción entre un propietario particular y una empresa que gestiona múltiples viviendas es un aspecto clave en esta controversia. La discusión no solo se centra en la cantidad de inmuebles, sino también en la forma en que se gestionan, las rentas que se aplican y las medidas que se toman ante los impagos.

En este caso, la influencia de Vélez empezó a ser más notable en 2017, tras asumir el control del holding familiar fundado por su padre. El grupo lleva a cabo proyectos en países como Argentina, Brasil y Polonia, además de operar en el sector inmobiliario en España. La información también menciona la existencia de dos sociedades vinculadas a Panamá, si bien tener una empresa en ese país no implica automáticamente irregularidades.

La discusión en el ámbito público ha combinado críticas hacia la denominada “izquierda del ladrillo”. Un análisis publicado por Okdiario menciona que Javier Bardem y Penélope Cruz poseen 25 propiedades, Pedro Almodóvar 23, Joan Manuel Serrat 20 y El Gran Wyoming 19. Estos son patrimonios personales y, por lo tanto, no necesariamente sugieren ilegalidades, pero generan tensión entre el discurso político sobre la vivienda y las riquezas inmobiliarias de ciertas personalidades.

Inflación y alquiler: el contrato vuelve a ser decisivo

La subida de precios ejerce presión sobre los hogares. En agosto de 2026, el IPC alcanzó el 4,3%, marcando su nivel más elevado desde febrero de 2023, de acuerdo con los datos consultados. Sin embargo, esta cifra no implica automáticamente que todos los alquileres deban aumentar en la misma proporción: cada contrato depende de su fecha de firma y de la cláusula de revisión acordada.

Además, el 2 de octubre el Congreso eliminó el límite extraordinario del 2% que se había establecido para ciertas actualizaciones. La referencia aplicable vuelve a depender del régimen jurídico de cada contrato. Para los inquilinos, el riesgo se acentúa cuando se presentan tres situaciones simultáneamente: una renta atada al IPC, la renovación inminente del contrato y la escasez de viviendas disponibles en la zona.

Casi dos millones de contratos llegarán a su fin entre 2026 y 2028, afectando a alrededor de 4,7 millones de personas. La presión podría intensificarse si la oferta no crece al mismo ritmo que la demanda y si los costos de construcción continúan en aumento.

Política fiscal y oferta de vivienda

El Gobierno ha propuesto deducciones y ayudas con el objetivo de aliviar el peso del alquiler. Entre las medidas evaluadas se encuentran ventajas fiscales para propietarios que mantengan o disminuyan las rentas, así como deducciones para familias con ingresos medios y bajos. No obstante, el Banco de España ha hecho hincapié en que dichos incentivos deben ser temporales y estar bien orientados para evitar distorsiones.

El organismo también ha alertado que restringir los precios durante un periodo prolongado puede mermar la rentabilidad del arrendador y desincentivar la oferta. La solución más sólida radica en acelerar la concesión de licencias, facilitar la disponibilidad de terrenos y expandir la construcción de nueva vivienda. Las compraventas residenciales acumuladas en el último año rondaban las 725.000, aunque las operaciones cayeron un 7,1% interanual en el segundo trimestre de 2026; las transacciones de vivienda usada disminuyeron un 9,8%, mientras que las de vivienda nueva aumentaron un 24%.

La fiscalidad, por lo tanto, debe encontrar un equilibrio complicado entre la protección del inquilino frente a la inflación y el mantenimiento de un número suficiente de viviendas en el mercado. Una deducción puede aliviar temporalmente una carga, pero no sustituye un aumento en la oferta. Del mismo modo, un límite puede frenar un incremento inmediato, aunque también puede alterar las decisiones de propietarios e inversores.

El conflicto en torno a Montse Mínguez pone de manifiesto esta contradicción de forma particularmente clara. La vivienda se ha transformado en una de las banderas principales de la izquierda, pero también en un activo de inversión para empresarios, artistas y líderes vinculados a ese ámbito político. Mientras tanto, los hogares continúan lidiando con alquileres elevados, tipos de interés que condicionan la compra y una oferta que no satisface las necesidades.

La paradoja persiste en el mercado: quienes poseen inmuebles debaten sobre cómo rentabilizarlos, mientras que aquellos que buscan hogar se ven en la necesidad de competir por unas pocas opciones disponibles.