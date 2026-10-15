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Economía

La Comunidad de Madrid eleva hasta los 57,7 millones de euros los fondos para impulsar proyectos sociales

El Gobierno regional aprueba una partida adicional de 20,2 millones para reforzar la atención a colectivos vulnerables y respaldar iniciativas de inclusión, conciliación y voluntariado

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Proyectos sociales PD.
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La Comunidad de Madrid destinará más recursos a los programas sociales promovidos por las entidades del Tercer Sector. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una ampliación de 20,2 millones de euros para financiar iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.

La financiación procede de la recaudación vinculada al 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del Impuesto sobre Sociedades y de los fondos correspondientes al Plan Corresponsables.

Las ayudas permitirán respaldar proyectos de atención y acompañamiento social destinados a diferentes colectivos, entre ellos menores, familias, mujeres, personas con discapacidad y mayores. Asimismo, contemplan actuaciones para fomentar la inclusión social, promover el voluntariado y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

Con esta nueva aportación, la dotación prevista para el conjunto del año alcanza los 57,7 millones de euros. Esta cantidad se suma a los 37,5 millones que el Ejecutivo autonómico autorizó el pasado mes de mayo, con el objetivo de sostener y desarrollar programas impulsados por organizaciones sociales.

La ampliación busca reforzar la capacidad de estas entidades para ofrecer respuestas a las necesidades de la población, especialmente de quienes requieren mayores apoyos sociales, familiares o asistenciales.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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