La Comunidad de Madrid eleva hasta los 57,7 millones de euros los fondos para impulsar proyectos sociales

La Comunidad de Madrid destinará más recursos a los programas sociales promovidos por las entidades del Tercer Sector. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una ampliación de 20,2 millones de euros para financiar iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.

La financiación procede de la recaudación vinculada al 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del Impuesto sobre Sociedades y de los fondos correspondientes al Plan Corresponsables.

Las ayudas permitirán respaldar proyectos de atención y acompañamiento social destinados a diferentes colectivos, entre ellos menores, familias, mujeres, personas con discapacidad y mayores. Asimismo, contemplan actuaciones para fomentar la inclusión social, promover el voluntariado y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

Con esta nueva aportación, la dotación prevista para el conjunto del año alcanza los 57,7 millones de euros. Esta cantidad se suma a los 37,5 millones que el Ejecutivo autonómico autorizó el pasado mes de mayo, con el objetivo de sostener y desarrollar programas impulsados por organizaciones sociales.

La ampliación busca reforzar la capacidad de estas entidades para ofrecer respuestas a las necesidades de la población, especialmente de quienes requieren mayores apoyos sociales, familiares o asistenciales.