El gasto siempre crece más que los ingresos ¿Por qué?

ESPAÑA INGRESA CADA VEZ MÁS DINERO, PERO SUS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GASTAN TODAVÍA MÁS. Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran una evolución preocupante de nuestras cuentas públicas.

El conjunto de las administraciones ingresó 185.332 millones de euros, un 8,2 % más que en el mismo trimestre de 2025, lo que supone 14.120 millones adicionales. Los impuestos aportaron 103.460 millones y las cotizaciones sociales alcanzaron los 59.050 millones. Sin embargo, mientras los ingresos crecían, los gastos se disparaban hasta los 217.334 millones de euros, un 9 % más que un año antes.

En solo tres meses, las administraciones gastaron 18.014 millones más que en el segundo trimestre de 2025. El resultado es demoledor: un déficit de 32.002 millones de euros, un 13,9 % superior al del año anterior.

¿En qué se ha gastado todo ese dinero? Las prestaciones sociales absorbieron 96.712 millones, con un incremento de 5.748 millones; los salarios de los empleados públicos alcanzaron los 50.158 millones, 3.270 millones más; los gastos generales sumaron 25.146 millones y los intereses de la deuda aumentaron un 18 %, hasta los 13.216 millones. Solo el incremento de los intereses supone 2.020 millones adicionales respecto al mismo trimestre del año anterior.

Y hay un dato que debería encender todas las alarmas: el déficit registrado en el segundo trimestre, 32.002 millones, equivale al 86,6 % del objetivo anual de déficit de 2026, fijado en 36.955 millones según los datos analizados. No significa que se haya consumido ya ese porcentaje del margen anual acumulado, pero permite dimensionar el desequilibrio generado en un único trimestre.

En este vídeo analizamos por qué la fuerte subida de los ingresos públicos no está siendo suficiente para contener el déficit y qué nos dicen estas cifras sobre la evolución del gasto en España.