Los precios de la cesta de la compra aumentan un 5% en el último año de Sánchez: descubre los 30 productos con mayores subidas

El gasto diario en la compra comienza a apretar los presupuestos de las familias. De acuerdo con 20minutos, son 29 los productos de la cesta que experimentan incrementos por encima del 5% en comparación con el año pasado, mientras que solo tres han visto sus precios disminuir en esa medida.

Este encarecimiento se produce en un contexto en el que la inflación en España ha registrado tres meses consecutivos de crecimiento. En septiembre, el IPC alcanzó el 4,9%, lo que representa un aumento de seis décimas respecto a agosto y marca su cifra más elevada desde febrero de 2023. Estos números mantienen el costo de la vida como uno de los mayores desafíos económicos para los hogares.

Productos con mayores incrementos

Según la lista presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios, el aumento de precios no se limita a un solo grupo. La categoría de alimentación, así como artículos de uso diario y ciertos bienes de consumo doméstico, siguen trasladando sus mayores costes al consumidor.

Entre los artículos que han subido más de precio se encuentran:

Productos alimenticios frescos y básicos.

Artículos de higiene y cuidado personal.

Productos de limpieza para el hogar.

Ciertas variedades de aceites, conservas y preparados alimentarios.

Bienes cuyos precios están relacionados con la energía, el transporte o las materias primas.

La OCU ha registrado 29 categorías que han incrementado sus precios en más de un 5% en el último año. En contraposición, solo tres productos han disminuido por encima de esa cifra. Así, la cesta de la compra se vuelve menos flexible: las familias que intentan cambiar de marca o ajustar las cantidades se topan con pocas opciones que sean claramente más económicas.

El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,7% en términos interanuales en septiembre, su mayor tasa desde marzo. Aunque esta cifra queda por debajo del índice general, evidencia que el precio de la alimentación sigue ganando peso en el presupuesto familiar.

La gasolina y su impacto en el índice general

El principal factor de presión en septiembre fue el sector energético. Los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos particulares crecieron un 27,7% en comparación al año anterior. El gasóleo vio un aumento del 34%, mientras que la gasolina se encareció un 27,5%.

Este incremento afecta directamente a quienes utilizan el automóvil, aunque también tiene repercusiones indirectas. El aumento en el transporte encarece la distribución de alimentos, la entrega de mercancías y los servicios que dependen de desplazamientos. Así, un aumento en los precios de las estaciones de servicio puede tener un efecto en productos que no parecen estar relacionados con el petróleo.

Indicador Variación interanual en septiembre IPC general 4,9% Inflación subyacente 3,1% Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,7% Combustibles y lubricantes 27,7% Gasóleo 34% Gasolina 27,5%

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, subió dos décimas, alcanzando el 3,1%. Esta diferencia con el índice general sugiere que el impacto del sector energético es un factor importante en este repunte, aunque también los precios más estables siguen en aumento.

El influjo de la política fiscal

El Gobierno ha decidido mantener medidas fiscales y ayudas para mitigar el efecto de los precios de los combustibles. En septiembre, el descuento aplicado al diésel se incrementó de 10 a 20 céntimos por litro, mientras que la bonificación en gasolina disminuyó de 10 a 5 céntimos.

Estas decisiones ayudan a reducir parcialmente el precio final, aunque suponen un coste para las arcas públicas. Además, una ayuda general favorece tanto a los hogares con menos recursos como a los consumidores que poseen vehículos de mayor tamaño o que consumen más combustible. De ahí que el debate fiscal gire en torno a si es más conveniente mantener apoyos amplios o destinarlos a quienes tienen menor capacidad para soportar estas subidas.

El índice de inflación a impuestos constantes se situó en el 5,4% en septiembre, medio punto por encima del IPC general. Esta diferencia indica el impacto de los cambios fiscales sobre el precio final y demuestra que las medidas tributarias están amortiguando parcialmente el aumento que sienten los consumidores.

El problema radica en que una rebaja temporal puede aliviar la carga durante unos meses, pero no aborda las causas subyacentes: el coste elevado de la energía, un transporte caro y márgenes reducidos en las cadenas de suministro. Tampoco evita que las familias enfrenten una pérdida acumulada en su poder adquisitivo si los precios siguen avanzando por encima de los salarios.

Mientras tanto, las compras semanales requieren de una planificación más cuidadosa. Comparar precios entre establecimientos, optar por productos de temporada y cambiar de marcas se han convertido en rutinas cotidianas. No obstante, cuando casi treinta categorías suben más de un 5%, el ahorro deja de depender únicamente de las decisiones del consumidor y se convierte en un reflejo del propio mecanismo del mercado.

En los hogares, la inflación no solo se mide a través de una tasa anual. Se percibe en el total de la compra, en el coste de llenar el tanque del coche y en la necesidad de renunciar a otros gastos. Cada nuevo incremento transforma la cesta básica en un termómetro cada vez más evidente de la economía. Además, los consumidores han aprendido que el producto más barato no siempre es el que tiene el precio más bajo por envase, y comparar el coste por kilo o litro puede descubrir diferencias que el tamaño del paquete puede ocultar.