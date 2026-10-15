La sociedad de la socialista Mínguez y su novio ‘buitre’, que se ha forrado con los alquileres, lleva 5 años sin pagar impuestos

El mercado del alquiler se ve nuevamente atrapado entre los altos precios y la pugna política.

Y sobre todo con el rostro de mármol de Carrara que se gasta cierta individua que pulula entre la calle Ferraz y el Congreso de los Diputados.

En esta ocasión, los reflectores apuntan a Montse Mínguez, portavoz del PSOE, y la actividad inmobiliaria de su pareja, Sergi Vélez, quien está relacionado con un grupo familiar que opera aproximadamente 30 pisos en alquiler en Cataluña.

Mínguez ha defendido que se trata de un negocio familiar legal y ha desmentido que pueda ser considerado un «fondo buitre». Durante una entrevista en televisión, reconoció que Vélez es un gran tenedor y aseguró que cumple con la normativa de vivienda y sus responsabilidades fiscales.

Un patrimonio inmobiliario bajo examen

La empresa Nest Capital Homes, que dirige Vélez, se dedica a la inversión, rehabilitación y gestión de propiedades. Según fuentes publicadas, posee alrededor de 30 viviendas y apartamentos destinados al alquiler. Sus activos inmobiliarios habrían crecido de 1,56 millones de euros en 2021 a 6,2 millones, además de registrar 1,16 millones en existencias.

La magnitud del negocio ha suscitado interrogantes sobre la discrepancia entre el mensaje gubernamental contra los grandes propietarios y la realidad patrimonial de ciertos cargos o de sus cercanos. Mínguez ha sostenido que la empresa opera dentro de la ley y salda sus impuestos. Sin embargo, también ha indicado que, si un inquilino deja de pagar, se puede llevar a cabo un desahucio.

La cuestión fiscal añade otra dimensión a esta controversia. Diversas informaciones han relacionado el entramado empresarial con dos sociedades en Panamá. Fuentes cercanas a Mínguez han negado dicha conexión o cualquier intención de evasión tributaria, por lo que estas acusaciones no pueden ser consideradas como corroboradas en base a los datos disponibles.

No hay confirmación pública de que la pareja haya estado cinco años sin pagar impuestos. Lo que se ha podido verificar es que Mínguez asegura que Vélez cumple con sus obligaciones fiscales, mientras que varios medios han expresado dudas sobre la estructura empresarial y sus operaciones internacionales.

El cambio urbanístico en Lérida

Otro tema que ha saltado a la palestra es la conexión entre la labor política de Mínguez en Lérida y una promoción inmobiliaria promovida por su pareja. Informes apuntan a que, durante su periodo como concejala y presidenta de la Junta de Gobierno Municipal, participó en una modificación del planeamiento urbanístico que posibilitó el desarrollo de la urbanización Botànic.

Este proyecto, impulsado por empresas asociadas a Vélez, comprende viviendas dúplex, áticos y pisos con piscina privada en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Las acusaciones sugieren que esta alteración urbanística generó beneficios millonarios para el empresario, aunque hasta ahora no hay datos suficientes para cuantificar exactamente el supuesto beneficio ni indicar, por sí mismos, que haya habido alguna irregularidad legal.

Esta situación plantea una interrogante recurrente en la política urbana: ¿cuándo una decisión de planeamiento responde al interés general y cuándo podría generar ventajas patrimoniales para actores cercanos al poder? Para obtener respuestas, sería necesario contar con los expedientes municipales completos, las valoraciones del terreno antes y después, así como una revisión independiente que aborde posibles conflictos de interés.

El patrimonio de los cargos públicos

La controversia coincide con la divulgación de las declaraciones de bienes de los diputados y miembros del Ejecutivo. Pedro Sánchez declara dos propiedades en Madrid, además de ingresos por arrendamientos que superan los 12.800 euros, según la información analizada.

María Jesús Montero incluye en su declaración tres viviendas, un local y un garaje en Sevilla, todos al 50%, así como ingresos procedentes del alquiler del referido local. Mínguez, por su parte, también menciona tres propiedades: una vivienda en Lleida compartida al 50%, otro piso en la ciudad y la mitad de un apartamento heredado en Vila-seca, Tarragona.

Entre los diputados socialistas, aparecen ingresos derivados del alquiler. Un diputado gallego presenta nueve propiedades, mientras que una diputada del PSC declara 13 inmuebles, según el análisis de las declaraciones patrimoniales del Congreso.

Estas declaraciones por sí solas no demuestran ninguna incompatibilidad. Sin embargo, sí reflejan la tensión existente entre un mercado donde la inflación ha limitado la capacidad de compra y unos responsables políticos que poseen inmuebles o reciben rentas del alquiler.

Inflación, alquiler y política fiscal

La escalada de precios en la vivienda y los alquileres ha convertido el acceso a un piso en uno de los principales desafíos económicos para las familias. Al mismo tiempo, los propietarios deben afrontar impuestos, gastos de mantenimiento, seguros, financiación y posibles impagos. La respuesta política busca equilibrar ambos intereses a través de regulaciones sobre el alquiler, incentivos fiscales y normativas específicas dirigidas a los grandes tenedores.

El debate fiscal se torna central. Un posible aumento en la carga impositiva del alquiler podría llevar a que algunos propietarios trasladen ese coste a la renta o retiren sus viviendas del mercado. Por el contrario, si se otorgan demasiadas facilidades, el Estado podría percibir menos ingresos sin garantizar que ese ahorro beneficie al inquilino. El resultado dependerá de la oferta y la demanda disponible, así como de la capacidad de las administraciones para asegurar el cumplimiento de las normativas.

La situación de Mínguez y Vélez encapsula este conflicto entre el discurso político y la realidad patrimonial. Mientras el Gobierno demanda mayor responsabilidad a los grandes propietarios, la portavoz socialista argumenta que una empresa familiar puede gestionar varias viviendas sin ser considerada un fondo buitre, siempre y cuando actúe conforme a la ley.

La discusión permanecerá abierta mientras los precios de los alquileres sigan en ascenso y cada vivienda continúe siendo, al mismo tiempo, un hogar, una inversión y una fuente de ingresos.