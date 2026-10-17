El déficit de la Seguridad Social alcanza un récord con el manirrota Sánchez

La Seguridad Social se enfrenta a una nueva presión sobre sus cuentas.

La información publicada por **El Mundo** revela que el patrimonio neto negativo de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se sitúa en 116.100 millones de euros al cierre de 2025, según los datos oficiales presentados al Tribunal de Cuentas.

Este importe representa el mayor déficit patrimonial registrado en la historia del sistema y pone de manifiesto una creciente dependencia de la financiación por parte del Estado.

En comparación con 2024, el saldo negativo se incrementa en casi 10.000 millones, un 8% más en un solo año.

Un balance cada vez más débil

La TGSS continúa acudiendo a préstamos del Estado para poder hacer frente al pago de pensiones y a otros gastos. El Tribunal de Cuentas procederá a examinar las cuentas de 2025 en breve, tras haber señalado previamente que esta práctica no soluciona el problema estructural del sistema.

Este organismo fiscalizador ha indicado que los préstamos no logran sanear el balance ni mejoran la cuenta de resultados de la Seguridad Social. A fecha del 31 de diciembre de 2024, la deuda de la entidad con el Estado ascendía a 126.170,2 millones de euros, lo que equivale al 7,91% del PIB del año correspondiente.

La diferencia entre la deuda y el patrimonio negativo representa magnitudes contables diferentes, aunque ambas evidencian la misma situación: el sistema necesita transferencias y préstamos públicos para hacer frente a compromisos que aumentan más rápido que sus recursos propios.

Indicador Dato Patrimonio neto negativo de la TGSS en 2025 116.100 millones de euros Patrimonio neto negativo en 2024 107.375 millones Incremento interanual Cerca de 10.000 millones Deuda de la Seguridad Social con el Estado a cierre de 2024 126.170,2 millones Deuda sobre el PIB de 2024 7,91%

La inflación encarece la factura

Este desafío financiero se presenta al mismo tiempo que se produce un notable repunte en los precios. En septiembre, el IPC interanual alcanzó el 4,9% en España, seis décimas más que en agosto, marcando su cifra más alta desde febrero de 2023. La inflación subyacente, por su parte, se elevó al 3,1%, lo que sugiere que las presiones no solo se concentran en el sector energético.

Este encarecimiento impacta directamente en la política de pensiones. La legislación estipula que las prestaciones contributivas deben actualizarse anualmente con la media del IPC entre diciembre y noviembre. Así, el 4,9% de septiembre no determina de forma aislada la subida de 2027, aunque sí sirve como referencia.

Con diez meses ya conocidos, la media provisional se establece en el 3,33%. Las proyecciones disponibles sugieren una revalorización aproximada del 3,5% o del 3,6%, dependiendo de cómo evolucionen los precios en octubre y noviembre.

Funcas estima que un aumento del 3,6% conllevaría unos 8.400 millones de euros adicionales en gasto público para 2027. Este monto ilustra cómo un incremento en la inflación protege el poder adquisitivo nominal de los pensionistas, aunque también intensifica la presión sobre las cuentas públicas.

La tensión se hace especialmente palpable este año. Las pensiones contributivas se incrementaron un 2,7% en enero, mientras que los precios mostraban después un aumento interanual del 4,9% en septiembre. Durante ese periodo, los jubilados han visto mermada su capacidad adquisitiva, a pesar de que la actualización futura podría mitigar parte de esa pérdida.

Más gasto, menos margen fiscal

La política fiscal se encuentra ante dos exigencias claves: asegurar las prestaciones y recuperar el margen necesario para afrontar futuras crisis. El incremento del gasto en pensiones se une al coste de la deuda y limita así los recursos disponibles para otras políticas públicas.

Las previsiones de Funcas sitúan el déficit público en el 2,5% del PIB para este año, en el 2,7% para 2027 y en el 2,9% para 2028. El organismo reclama la necesidad de reconstruir un colchón fiscal, aunque desaconseja lograrlo mediante recortes únicamente en la inversión pública.

El debate queda marcado por una dificultad esencial: financiar el sistema a través de préstamos desplaza el problema hacia el futuro. La solución requiere una combinación de ingresos suficientes, empleo, productividad y una revisión estable de las reglas de gasto, sin trasladar todo el ajuste a pensionistas, trabajadores o servicios públicos.

Aunque la inflación puede aumentar las pensiones en términos nominales, también encarece la cesta de la compra y obliga al Estado a gastar más. Mientras tanto, el patrimonio negativo de la Seguridad Social sigue creciendo, convirtiendo cada ejercicio en una nueva prueba para la sostenibilidad del sistema.

Una curiosidad resulta ilustrativa para comprender la magnitud del desafío: la Seguridad Social no opera como una cuenta bancaria aislada, sino como una estructura pública que depende de cotizaciones, transferencias y decisiones presupuestarias para mantener sus obligaciones. Cada reforma modifica el reparto del esfuerzo, pero ninguna elimina el coste.