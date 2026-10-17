Los maquinistas de Renfe cargan contra Óscar Puente y convocan una huelga por la falta de seguridad

La tensión en el sector ferroviario vuelve a aumentar. El sindicato de maquinistas Semaf ha anunciado una huelga en todos los servicios de Renfe para el próximo 29 de octubre, ante lo que considera una falta de avances en las medidas destinadas a mejorar la seguridad de la red y las condiciones de trabajo de la plantilla.

La decisión llega después de una nueva reunión de la Comisión de Conflictos, celebrada este viernes, en la que los representantes de los trabajadores esperaban encontrar una salida a las reclamaciones planteadas. Sin embargo, el encuentro concluyó sin el acuerdo necesario para desbloquear las negociaciones.

Desde Semaf responsabilizan al Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe de mantener paralizados varios compromisos que, según el sindicato, ya estaban acordados. Entre los asuntos pendientes figuran la respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, la incorporación de nuevos profesionales, la atención a los maquinistas que sufren accidentes y la mejora de la fiabilidad de los trenes.

El sindicato denuncia trabas administrativas

Los representantes de los maquinistas aseguran que han presentado propuestas desde el inicio de las negociaciones, pero sostienen que las distintas administraciones y empresas implicadas han justificado la falta de resultados por las dificultades burocráticas y de coordinación entre organismos.

Semaf rechaza estos argumentos y considera que la complejidad administrativa no puede utilizarse para aplazar indefinidamente decisiones que afectan directamente a la seguridad ferroviaria. A su juicio, cuando existe voluntad de alcanzar un acuerdo, los cambios normativos pueden tramitarse en plazos mucho más reducidos.

La disputa cobra especial relevancia después de los problemas registrados en la red catalana durante el temporal de principios de octubre y de una serie de incidencias que han alimentado la preocupación de los trabajadores por el estado del sistema ferroviario.

Protocolos de emergencia y trenes más fiables

Uno de los principales objetivos de la protesta es conseguir procedimientos claros y efectivos para actuar ante alertas meteorológicas y situaciones de riesgo en las vías. El sindicato reclama que los protocolos no se queden en declaraciones de intenciones, sino que sean vinculantes y establezcan cómo deben coordinarse las comunicaciones cuando la circulación pueda verse comprometida.

También exige habilitar una vía directa de comunicación entre los representantes de los trabajadores, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la Inspección de Trabajo, con el propósito de trasladar incidencias y abordar los problemas detectados.

Otra de las reivindicaciones centrales se refiere al material rodante. Semaf reclama soluciones técnicas que permitan corregir de forma definitiva los fallos que afectan a la seguridad y fiabilidad de los trenes. El sindicato defiende que los profesionales deben poder desarrollar su actividad con garantías y sin tener que convivir con deficiencias que, a su entender, siguen sin resolverse.

Descansos, jubilación y nuevas incorporaciones

El conflicto también incluye cuestiones laborales. Los maquinistas piden que se respeten los descansos durante la jornada de conducción, de acuerdo con la normativa aplicable, y que se avance en la implantación de coeficientes reductores para facilitar el acceso anticipado a la jubilación.

Asimismo, reclaman que los nuevos trabajadores se incorporen mediante la categoría de maquinista de entrada en capacitación, dentro de un modelo que permita su formación y progresión profesional.

Estas demandas forman parte de un conjunto de compromisos que, según la organización sindical, ya se habían abordado anteriormente. Parte de ellos estaban vinculados al acuerdo que permitió desconvocar la huelga de febrero, por lo que Semaf considera especialmente preocupante que continúen sin materializarse.

La atención a los maquinistas tras un arrollamiento, otro punto de fricción

El sindicato incluye entre sus exigencias el mantenimiento íntegro del protocolo de asistencia a los profesionales que se ven implicados en un arrollamiento. Bajo el lema Cuidar al maquinista en los momentos más duros, reclama que no se reduzcan las garantías ni se modifiquen los criterios recogidos en el acuerdo suscrito en 1990.

Para Semaf, la atención a los trabajadores afectados por este tipo de sucesos constituye una cuestión esencial que debe abordarse con especial sensibilidad y sin recortes.

Con la convocatoria del 29 de octubre, los maquinistas elevan la presión sobre Renfe y las administraciones implicadas para que se desbloqueen las negociaciones. El desenlace dependerá de si las partes consiguen acercar posiciones y concretar medidas que respondan a las exigencias sindicales antes de la fecha prevista para el paro.