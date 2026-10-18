El socialista Óscar López también es propietario de un antiguo palacete con un jardín de 837 metros

El patrimonio inmobiliario de Óscar López vuelve a estar en la mira debido a una propiedad ubicada en Riaza (Segovia).

Como se ha hecho eco OKDIARIO, el ministro comparte al 50% con su pareja un inmueble que se sitúa dentro de un antiguo palacete de más de 1.000 metros cuadrados de superficie total.

La propiedad en cuestión se encuentra en el conocido edificio del Torreón, una construcción de interés histórico asociada al médico Antonio García Tapia, especialista en otorrinolaringología.

Este inmueble fue reformado en 1993 y actualmente está dividido en diversas viviendas independientes.

Es importante señalar que la propiedad que ha declarado López no abarca la totalidad del palacete.

Según los datos registrales que se citan, la vivienda cuenta con una superficie construida de 174,30 metros cuadrados y una superficie útil de 118,28. A ello se suma un jardín de uso exclusivo de 837,37 metros cuadrados.

Una compra realizada en 2020

La escritura de compraventa fue formalizada el 16 de junio de 2020, en plena pandemia.

La adquisición se llevó a cabo junto a su pareja, con un 50% de participación para cada uno, como consta en la información registral disponible.

La descripción del inmueble incluye un recibidor, cocina, dos cuartos de baño, un salón-comedor y dos dormitorios. Además, la vivienda tiene acceso al espacio exterior adyacente, algo poco habitual en este tipo de edificaciones históricas.

Elemento Dato Localidad Riaza, Segovia Fecha de compra 16 de junio de 2020 Superficie construida 174,30 m² Superficie útil 118,28 m² Jardín anejo 837,37 m² Titularidad 50% de Óscar López y 50% de su pareja

El Torreón fue hogar de Antonio García Tapia, quien nació en Ayllón en 1875 y falleció en 1950.

La misma publicación recuerda que el médico recibió varios reconocimientos durante la época de Francisco Franco, y que el edificio mantiene su esencia histórica y noble.

La disparidad entre la superficie total del inmueble y la vivienda en sí es relevante.

Aunque el conjunto supera los 1.000 metros cuadrados, la participación del ministro corresponde a una de las viviendas que surgieron tras la reforma, adjunta a su propio jardín. Esta diferencia subraya la necesidad de distinguir entre la magnitud histórica del edificio y la superficie real de la vivienda declarada.

Subvenciones a empresas inmobiliarias

La controversia sobre el patrimonio de López coincide con la revelación de ayudas públicas otorgadas a empresas del sector inmobiliario. Según la segunda publicación consultada, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige López, habría concedido alrededor de 400.000 euros a 13 empresas relacionadas con actividades como la compraventa, tenencia o alquiler de inmuebles.

Estas ayudas fueron gestionadas a través de Red.es y se financiaron con fondos europeos del Plan de Recuperación. La convocatoria establecía un máximo de 30.000 euros para cada beneficiario.

Entre las empresas mencionadas se encuentran sociedades con actividades en Madrid, Barcelona y Cádiz. Siete de las 13 compañías habrían recibido el montante máximo, mientras que otras recibieron cantidades cercanas a esa cifra.

Cabe destacar que el programa no se diseñó específicamente para la compra de viviendas. Su propósito era contribuir a la adaptación y a la integración de empresas en espacios de datos sectoriales. La controversia se intensifica, ya que las ayudas se concedieron en un momento en el que el Gobierno priorizaba el acceso a la vivienda y el combate contra la especulación como mensajes clave.

Este caso vuelve a poner de relieve la relación entre patrimonio personal, gestión pública y política de vivienda. En un contexto donde los alquileres son elevados y hay escasez de oferta, cualquier dato inmobiliario relacionado con un miembro del Ejecutivo adquiere una índole política inmediata.

El Torreón se convierte así en un símbolo con dos lecturas: por un lado, como una pieza fundamental de Riaza, y por otro, como el espacio de una vivienda privada cuya superficie y jardín han reavivado el debate sobre el patrimonio de los responsables públicos.