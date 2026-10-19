Cómo te afectará la inflación del 4,9 % y por qué preocupa a los economistas

La inflación en España se ha vuelto a situar cerca del 5 %, afectando directamente a la cuenta del combustible, la cesta de la compra y los servicios cotidianos. Un análisis de José María Rotellar en Libertad Digital advierte sobre una aceleración que podría mantener la presión sobre los hogares durante los próximos meses.

No quiere decir que todos los productos hayan experimentado un aumento exacto del 4,9 %. Este porcentaje indica que, en septiembre de 2026, el conjunto de bienes y servicios que consumen las familias costaba, en promedio, un 4,9 % más que un año atrás. Frente a agosto, el IPC avanzó seis décimas y alcanzó su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando registró el 6 %.

Qué representa realmente el 4,9 %

El IPC se basa en una cesta representativa de consumo. Esta incluye, entre otros, alimentación, vivienda, transporte, ocio, vestimenta y servicios. Por ello, la experiencia de cada familia puede variar: quienes usan el coche de forma habitual sienten un impacto mayor que quienes dependen del transporte público, mientras que un hogar que renueva su alquiler podría enfrentarse a una presión diferente.

Además, es importante diferenciarlo de la inflación subyacente. Este indicador excluye energía y alimentos no elaborados, dos componentes que son especialmente volátiles. En septiembre, este indicador aumentó hasta el 3,1 %, dos décimas más que en agosto, marcando su nivel más alto desde marzo de 2024. La discrepancia indica que el aumento no se limita al petróleo, aunque el choque energético continúa siendo el principal impulsor.

En términos claros:

Si una compra habitual costaba 100 euros hace un año, esa misma cesta ahora costaría, de media, 104,90 euros.

Si los ingresos de una familia crecen menos del 4,9 %, su capacidad de compra disminuye.

Si el salario no cambia, cada euro vale menos en términos de bienes y servicios.

La inflación no significa que los precios vayan a descender cuando el porcentaje se normalice. Si el IPC desciende del 4,9 % al 3 %, los precios seguirán aumentando, aunque a un ritmo más lento. Para recuperar el nivel de compra perdido, los salarios tendrían que ascender por encima de la inflación durante un periodo prolongado.

El carburante vuelve a ser clave

El sector del transporte mostró un incremento interanual del 10,5 %, un punto más que en agosto. El precio del gasóleo se encareció un 34 %, mientras que la gasolina lo hizo en un 27,5 %. Los combustibles líquidos han acumulado un incremento del 64,7 % en el último año.

El efecto no se limita a las estaciones de servicio. El costo del combustible influye en el transporte de alimentos, mercancías y trabajadores. Si una compañía paga más para mover sus productos, es probable que traslade parte de ese incremento a los precios finales. También podría optar por reducir márgenes, frenar inversiones o contener contrataciones.

El INE atribuyó este aumento principalmente a la persistencia del choque energético vinculado a la guerra en Irán. La electricidad experimentó un incremento del 11,4 % y el gas natural, del 4,3 %, mientras que los paquetes turísticos también aportaron al repunte, ya que su precio disminuyó menos que en septiembre del año anterior.

Cómo afecta a las familias

El impacto varía según la composición del gasto. Los hogares con rentas bajas suelen destinar una porción mayor de sus ingresos a vivienda, alimentación, energía y transporte. Tienen menos margen para sustituir productos, retrasar compras o ahorrar, por lo que un aumento en bienes esenciales resulta difícil de sobrellevar.

Los precios de la alimentación y las bebidas no alcohólicas han subido un 2,7 % interanual. Sin embargo, este promedio oculta diferencias significativas: los huevos han aumentado un 12,3 %, las legumbres y hortalizas un 9,8 % y la fruta un 9,6 %. En septiembre, el precio de las hortalizas creció un 18,5 % en comparación con agosto.

Las consecuencias más comunes son: