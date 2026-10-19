Francia al límite

FRANCIA NO TIENE UNA SOLA CRISIS: TIENE TRES AL MISMO TIEMPO, POLÍTICA, FISCAL Y SOCIAL. La segunda gran economía de la zona euro atraviesa una situación especialmente delicada. La fragmentación parlamentaria dificulta la aprobación de presupuestos y reformas, mientras las cuentas públicas siguen acumulando desequilibrios.

Según las cifras analizadas en este vídeo, Francia cerró 2025 con un déficit público del 5,1 % del PIB, una deuda del 115,6 % y un gasto público equivalente al 57,2 % del PIB. El problema es que el Estado francés lleva años gastando más de lo que ingresa y necesita seguir endeudándose para financiar esa diferencia. LA DEUDA FRANCESA YA ROZA LOS 3,6 BILLONES DE EUROS.

Al cierre del segundo trimestre de 2026 alcanzó los 3,595 billones, equivalentes al 119 % del PIB, tras aumentar en 59.600 millones de euros en apenas tres meses, según los datos recogidos en nuestro análisis. A esta situación se añade el encarecimiento de la financiación pública: unos tipos de interés más elevados aumentan progresivamente el coste de refinanciar la deuda y complican la reducción del déficit. Francia se enfrenta así a un círculo difícil de romper: déficit, más deuda, mayores intereses y nuevas presiones sobre el presupuesto. Pero la crisis no es únicamente económica.

Francia también vive una crisis política y social. La ausencia de una mayoría parlamentaria estable dificulta los acuerdos para ajustar las cuentas públicas, mientras las protestas y movilizaciones reflejan las tensiones sobre los servicios públicos, las prestaciones y las reformas. Y aquí aparece la gran contradicción: reducir el déficit exige decisiones presupuestarias difíciles, pero una parte de la sociedad reclama mayores recursos.

Francia no está quebrada y continúa teniendo acceso a los mercados financieros, pero su tamaño convierte cualquier tensión prolongada sobre su deuda en un asunto de interés para toda Europa. ¿Puede Francia estabilizar sus cuentas sin agravar su crisis política y social? ¿Y qué consecuencias tendría para España y para el euro una pérdida de confianza en la deuda francesa?