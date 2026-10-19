¿Pago por los servicios prestados? El Gobierno Sánchez vendió a Iván Redondo un piso público de lujo por 500.000 euros menos de su valor real

A chupar del frasco… Carrasco.

Y quien tiene padrino, se bautiza… que dice el viejo refrán español.

O consigue piso público de lujo en el barrio de Salamanca, a precio de salfo..

De acuerdo con OKDIARIO, Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, y su esposa adquirieron en 2025 una vivienda en la calle Diego de León por 1.120.921 euros.

Este inmueble, localizado en una de las áreas más exclusivas de Madrid, cuenta con 147 metros cuadrados construidos. El precio pagado se traduce en aproximadamente 7.625 euros por metro cuadrado, en contraste con los más de 10.800 euros que, según Idealista, se estaban pagando en aquel momento en el entorno del barrio de Salamanca. Esto implica una diferencia superior a los 460.000 euros si tomamos como referencia esa tasación.

La operación quedó formalizada el 16 de septiembre de 2025 y fue inscrita a nombre de Redondo y su esposa, con una distribución del 50% para cada uno. Además, la compra fue financiada mediante una hipoteca de 769.000 euros a 30 años, de acuerdo con la información registral remitida por el medio.

Una adjudicación sin subasta

La singularidad de este caso no radica únicamente en el precio. La Tesorería General de la Seguridad Social no llevó a cabo una subasta pública para la vivienda, sino que la adjudicó de forma directa a los inquilinos. Redondo y su esposa llevaban años residiendo en ese inmueble, lo que les permitió ejercer un derecho de adquisición preferente.

Este mecanismo está diseñado para ciertos arrendatarios en caso de que la Administración decida vender una propiedad. Antes de proceder a una subasta, el inquilino puede optar por comprar el inmueble en las condiciones estipuladas por la administración. En este caso, la Seguridad Social habría seguido una valoración pericial para fijar el precio de la compraventa.

La normativa puede respaldar este procedimiento, pero el precio ha suscitado interrogantes tanto políticos como éticos. La cuestión se centra en si la valoración utilizada reflejaba adecuadamente el valor real de una vivienda en una calle donde los precios estaban notablemente por encima.

Referencia Superficie Precio Precio por m² Vivienda adquirida por Redondo 147 m² 1.120.921 € 7.625 € Anuncio en Diego de León y Castelló 225 m² 2.890.000 € 12.844 € Anuncio en Castelló, junto a Juan Bravo 183 m² 1.795.000 € 9.809 €

Los anuncios comparativos no se consideran tasaciones oficiales, ni demuestran por sí solos cuál debería ser el precio del piso vendido. Sin embargo, permiten apreciar la distancia entre esta transacción y los valores publicados de propiedades cercanas, aunque también juegan un papel determinante factores como el estado de conservación, la planta, la orientación, la distribución y las reformas realizadas.

El barrio de Salamanca, un mercado de precios máximos

El distrito de Salamanca se ha consolidado como uno de los mercados residenciales más exclusivos de la capital. La escasez de viviendas, la fuerte demanda de compradores con capacidad adquisitiva elevada y la acumulación de propiedades rehabilitadas han disparado los precios en sus calles más deseadas.

En octubre de 2025, el valor medio reportado para la zona rondaba los 11.081 euros por metro cuadrado. Con esa referencia, una vivienda de 147 metros cuadrados habría alcanzado aproximadamente 1,58 millones de euros. La diferencia respecto al importe abonado por la pareja se acercaría a 467.000 euros, es decir, casi un 30% más sobre el precio de compra.

La disparidad resulta especialmente notable porque el inmueble no se localizaba en un mercado periférico o secundario. Se encuentra en la calle Diego de León, en las cercanías de ejes comerciales y residenciales de alta demanda. En las inmediaciones, se anunciaban propiedades por encima de los 9.800 euros por metro cuadrado, mientras que aquellas reformadas y con mejores características superaban los 12.000 euros.

La comparación necesita ser realizada con precaución. Un anuncio representa un precio de oferta, que no necesariamente corresponde al importe final de una compraventa. Las viviendas pueden diferir en calidad y estado. Sin embargo, la brecha entre los 7.625 euros por metro cuadrado y las referencias cercanas explica por qué esta adjudicación ha suscitado tanto debate.

El edificio formó parte del patrimonio de la Seguridad Social desde 1946. El organismo lo incluyó en su plan de optimización patrimonial en 2005, aunque la venta no se concretó en ese momento. Con el paso del tiempo, el derecho de preferencia del inquilino permitió que la transmisión se realizara directamente.

Esta situación deja una imagen que resulta difícil de pasar por alto: mientras miles de compradores enfrentan precios desorbitados, créditos más caros y una oferta limitada, una vivienda pública en una de las zonas más exclusivas de Madrid fue vendida por un precio evidentemente inferior a las tasas de su entorno. La legitimidad del procedimiento y la conveniencia financiera de la operación son dos debates distintos, aunque ambos reclaman la misma respuesta: claridad documental y explicaciones precisas.