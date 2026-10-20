El escándalo de los pisos de Muface: desahucios, saunas vinculadas a Begoña o vacíos en plena crisis de vivienda

La cartera inmobiliaria de Muface se encuentra nuevamente en el ojo del huracán por una contradicción que no se puede pasar por alto: a pesar de que miles de familias lidian con alquileres y precios en constante ascenso, el organismo mantiene vacío el 72% de sus propiedades.

El Debate apunta a un total de 203 inmuebles pertenecientes a la mutualidad, que abarcan desde viviendas y locales comerciales hasta trasteros y garajes.

No se trata únicamente de la cantidad de pisos desocupados.

La problemática también radica en la gestión de contratos antiguos y en las acusaciones políticas sobre arrendamientos muy por debajo de lo que se maneja en el mercado. En uno de los asuntos más controvertidos, un ático en una zona céntrica de Madrid habría tenido durante años un alquiler cercano a los 900 euros al mes, una cifra bastante alejada de los precios que suele tener la vivienda en esa área.

203 propiedades y 147 desocupadas

Los informes de Muface reflejan una cartera compuesta por 85 viviendas y 89 locales comerciales, además de otros activos. Al finalizar 2025, 147 propiedades continuaban vacías. El organismo contaba con 35 arrendamientos vigentes y otros inmuebles cedidos, adscritos o ocupados.

Situación del patrimonio Número de inmuebles Propiedades totales 203 Inmuebles vacíos 147 Arrendamientos activos 35 Otros usos: cesiones, adscripciones u ocupaciones 21

Este porcentaje resulta especialmente significativo, ya que el Gobierno ha fijado como una de sus prioridades movilizar las viviendas desocupadas en respuesta a la crisis de vivienda. Sin embargo, la mutualidad apenas hace uso de su patrimonio en un contexto marcado por una fuerte presión sobre el alquiler y escasez de oferta.

El plan estratégico de Muface contemplaba en un principio la posibilidad de estudiar, tasar y vender los inmuebles de manera gradual. Se incluyó en los presupuestos de 2026 una previsión inicial de 2,6 millones de euros en concepto de enajenación. Sin embargo, este plan podría estar en pausa.

El cambio de enfoque está relacionado con el nuevo modelo de vivienda pública que impulsa el Ejecutivo. Si se aprueba el decreto, la gestión pasaría a Casa 47, la empresa estatal creada por el Ministerio de Vivienda, aunque la propiedad seguiría siendo de Muface. El propósito declarado sería destinar las viviendas para alquiler asequible.

Un alquiler de 900 euros en el corazón de Madrid

Uno de los casos que ha generado más polémica es el de un ático vinculado a la familia política de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Según informes, el inmueble fue alquilado inicialmente por 272,17 euros al mes. En junio de 2024, la renta habría ascendido a 882,15 euros mensuales, un monto redondeado públicamente a la cifra de 900 euros.

Los partidos de la oposición aseguran que ese precio se encuentra muy por debajo del valor de mercado, que algunas estimaciones sitúan en hasta 4.500 euros mensuales. También cuestionan las condiciones excepcionales de un contrato que data de hace décadas y que se habría visto beneficiado por sucesivas normativas de arrendamiento.

Las acusaciones también incluyen menciones a inmuebles donde familiares de Begoña Gómez habrían instalado una sauna y un ático dividido en habitaciones. Según la información disponible, el contrato para la sauna, firmado en 1986, tenía una renta anual de 3.266 euros. Además, las denuncias políticas sugieren la existencia de un supuesto prostíbulo vinculado a esta actividad, aunque esa afirmación es motivo de controversia y no tiene respaldo en una resolución judicial de los datos consultados.

El denominado “decreto Maricarmen”, según sus detractores, protegería la continuidad del alquiler al integrar estos activos dentro del esquema de Casa 47. El Gobierno, por su parte, argumenta que la transferencia permitiría poner a disposición el patrimonio para las personas que realmente necesitan vivienda.

La inflación exacerba el problema

La discusión surge en un momento en el que resulta cada vez más complicado adquirir o alquilar una vivienda. El coste de la vivienda nueva y usada registró un incremento del 14,2% interanual en septiembre, según Tinsa, tras subir un 0,7% en solo un mes. Este aumento supera en 8,8 puntos la inflación general.

La vivienda acumula un aumento del 14,9% en los primeros nueve meses de este año. En términos nominales, el valor medio ya ha superado en un 2,5% los máximos registrados en 2007. Sin embargo, al descontar la inflación, todavía se encuentra un 32% por debajo de aquel nivel.

La presión no se limita solo a las grandes ciudades. Las islas experimentaron en septiembre el mayor incremento mensual, con un 2,2%. La falta de obra nueva acentúa el desequilibrio: el Banco de España estima un déficit de 750.000 viviendas, un número que podría aproximarse al millón en un año y medio si no se implementan medidas adecuadas.

En este contexto, cada vivienda pública vacía supone un coste social evidente. El verdadero reto para Muface no radica únicamente en decidir si vende o cede sus inmuebles. También tendrá que demostrar que los contratos se asignan con criterios claros, precios verificables y controles que eviten privilegios.

El patrimonio público podría ser parte de la solución a la crisis habitacional, pero esto solo será posible si se deja de mantener cerrado y se gestiona con reglas transparentes: menos despachos, más viviendas ocupadas y ninguna renta que no se justifique de manera adecuada.