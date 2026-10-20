Eurostat desmonta el relato

¿QUÉ POSICIÓN OCUPA REALMENTE ESPAÑA EN LA ECONOMÍA EUROPEA?

Los seis indicadores de Eurostat que analizamos en este vídeo permiten comprobar dónde se encuentra nuestro país frente al resto de las economías europeas. España registra un crecimiento del PIB del 2,7 % interanual en el segundo trimestre de 2026, superior al 1,5 % de la media de la Unión Europea.

Pero hay un dato que cambia la perspectiva: España ocupa el puesto 13 de 33 países en crecimiento económico. Es decir, crecer por encima de la media no significa liderar Europa. Dinamarca crece un 5,8 %, Eslovenia un 5,0 % y Montenegro un 4,8 %. España no está entre los tres primeros ni entre los diez primeros de esta clasificación.

EL CRECIMIENTO DEL PIB NO ES SUFICIENTE PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE UN PAÍS. El indicador de sentimiento económico español alcanza los 105,5 puntos en septiembre de 2026, situándonos en el puesto 5 de 30 economías, frente a los 97,9 puntos de la media comunitaria. Sin embargo, cuando analizamos el PIB por habitante ajustado por paridad de poder adquisitivo, España desciende al puesto 17 de 32, con un índice de 92 frente al 100 de la Unión Europea.

Nuestra producción por habitante, corregida por las diferencias de precios, sigue estando un 8 % por debajo de la referencia comunitaria. Una cuestión fundamental para comprender por qué el crecimiento de la economía agregada no equivale necesariamente a converger con los países europeos más prósperos.

LOS INDICADORES DE INFLACIÓN, DEUDA Y DESEMPLEO REVELAN LAS PRINCIPALES DEBILIDADES DE NUESTRA ECONOMÍA. En agosto de 2026, España registra una inflación armonizada del 4,6 %, frente al 3,2 % de la Unión Europea, ocupando el puesto 28 de 36 países en una clasificación ordenada desde las tasas más bajas.

La deuda pública española se sitúa en el 100,7 % del PIB en 2025, frente al 81,7 % de la media comunitaria, con España en el puesto 23 de los 27 Estados miembros. Y el dato más preocupante es el desempleo: España registra una tasa del 10,0 %, frente al 6,2 % de la UE, ocupando el puesto 29 de 30 países.

SEIS INDICADORES, SEIS POSICIONES Y UNA PREGUNTA FUNDAMENTAL: ¿ESTÁ ESPAÑA CONVERGIENDO REALMENTE CON EUROPA? Nuestro país ocupa el puesto 5 en sentimiento económico, el 13 en crecimiento del PIB, el 17 en PIB por habitante, el 23 en deuda pública, el 28 en inflación y el 29 en desempleo.

Los datos reflejan fortalezas, pero también desequilibrios importantes.

En este vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE analizamos las cifras y las diferencias entre crecimiento económico, bienestar por habitante, estabilidad de precios, empleo y sostenibilidad de las finanzas públicas. Porque para valorar una economía no basta con conocer cuánto crece: también hay que saber qué posición ocupa respecto a los demás.