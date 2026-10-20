El Gobierno Sánchez adjudicó, por 400.000 euros más que el de Iván Redondo, un piso 52 metros más pequeño en el mismo edificio

La transacción de un inmueble en la calle Diego de León, en Madrid, a Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha suscitado interrogantes sobre tanto el precio abonado como el procedimiento llevado a cabo. Según la información publicada por OKDIARIO, la operación fue fijada en 1.120.921 euros por un piso adquirido a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Este inmueble, que se encuentra en el barrio de Salamanca, tiene una superficie total de 147 metros cuadrados según la documentación citada, aunque el registro indica que su superficie útil es de 128,48 metros. El precio pagado corresponde a aproximadamente 7.625 euros por metro cuadrado. En cuanto a las referencias del mercado que se mencionan, el valor medio de la zona supera los 10.800 euros, lo que podría hacer que el valor real del piso ascienda a unos 1,59 millones de euros.

La comparación con otros pisos del edificio

La situación se complica si observamos otras ventas en el mismo edificio. Un ático de menor tamaño se habría vendido por alrededor de 1,51 millones de euros, lo que equivale a casi 15.240 euros por metro cuadrado útil. No obstante, la diferencia de precios entre estas operaciones no prueba automáticamente la existencia de irregularidades, ya que intervienen variables como la planta, el estado de conservación, la distribución, las terrazas y la superficie computable.

Sin embargo, esta comparación permite evidenciar las marcadas diferencias en los precios que la Administración ha obtenido en distintas transacciones:

Operación Precio aproximado por metro cuadrado Vivienda adquirida por Iván Redondo 7.625 euros Ático mencionado en el mismo edificio 15.240 euros Referencia media de la zona Más de 10.800 euros

Es fundamental abordar esta comparación con prudencia. El precio medio de un barrio no es sinónimo de una tasación individualizada. Un inmueble interior, sin reformar o con características menos atractivas puede valorar de forma muy distinta a una vivienda reformada, exterior o ubicada en un piso elevado.

Adjudicación directa frente a subasta

Conforme a la documentación que ha salido a la luz, la compraventa de 2025 se llevó a cabo mediante un procedimiento de adjudicación directa, en lugar de por medio de una subasta pública. Este inmueble formaba parte del patrimonio de la Seguridad Social, que ha realizado otras ventas en el mismo edificio utilizando distintos métodos.

Un informe interno mencionado en la cobertura indica que en 2005 se vendieron 38 viviendas por adjudicación directa, muchas de ellas a inquilinos con derecho de adquisición preferente. La operación de 2025 se presenta como un caso excepcional y posterior en relación con ese inmueble. El precio de venta se determinaría a partir de una tasación pericial.

La cuestión principal no radica solo en cuánto pagó el comprador, sino en las razones detrás de la elección de este método y los criterios empleados para fijar el precio. En el ámbito del patrimonio público, la transparencia del expediente se vuelve crucial: un claro acceso a la tasación, la publicidad, los derechos preferentes y la justificación legal deberían garantizar que todos los interesados tengan las mismas oportunidades.

Una vivienda pública en una de las zonas más caras

La operación se formalizó el 16 de septiembre de 2025. Iván Redondo y su esposa, la consultora Sandra Rudy, figuran como propietarios al 50%. Para llevar a cabo la compra, tomaron una hipoteca de 769.000 euros a 30 años con Banco Sabadell, según los datos revelados.

El edificio se ubica en una de las zonas residenciales más caras de Madrid. En la misma calle se han detectado anuncios de viviendas a precios superiores: un piso reformado de 225 metros cuadrados se ofrece por 2,89 millones de euros, lo que se traduce en cerca de 12.844 euros por metro cuadrado. Aun así, un anuncio no asegura el precio real de una venta y no permite calcular de manera efectiva un beneficio real.

Este asunto ha reavivado el debate sobre el futuro del parque inmobiliario público. Estas propiedades pueden ser vendidas para generar ingresos, pero cada transacción debe explicar con claridad cómo se resguarda el interés común. En un mercado con precios elevados y un acceso complicado, la diferencia entre una adjudicación directa y una subasta competitiva cobra una relevancia que va más allá de esta vivienda.

El destino de la vivienda pública no termina con la firma del contrato: se evalúa también en cuanto a la transparencia del proceso y la confianza que se genera entre quienes siguen el mercado.