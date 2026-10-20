¿Por qué el Grupo Cox invertirá 2.900 millones de dólares en El Salvador?

El Salvador se ha convertido en uno de los mercados estratégicos de Cox. El grupo español, presidido por Enrique Riquelme, ha cerrado recientemente un acuerdo con el Gobierno de Nayib Bukele para impulsar un programa de inversiones estimado en 2.900 millones de dólares —unos 2.588 millones de euros— destinado a modernizar infraestructuras de agua y energía en el país centroamericano.

El entendimiento, firmado en San Salvador por Bukele y Riquelme, se articula en cuatro líneas: almacenamiento energético, generación solar fotovoltaica, gas natural y gestión del agua y el saneamiento. El plan se desplegará durante los próximos tres años, aunque su ejecución dependerá de las aprobaciones y de la formalización de los acuerdos específicos.

“Una historia de éxito apenas comenzando”

Tras finalizar el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas celebrado este lunes en Madrid, Riquelme explicó a Periodista Digital las razones de la apuesta salvadoreña. A su juicio, el país reúne “todas las circunstancias fundamentales” para atraer capital a largo plazo y vive “una historia de éxito que apenas está comenzando”.

El presidente ejecutivo de Cox vinculó esa mejora del clima de inversión a la evolución de la prima de riesgo, que, según afirmó, ha pasado de 3.500 a menos de 280 puntos. Ese contexto, sumado a la ambición del país por crecer en turismo e industria, convierte a El Salvador —dijo— en uno de los principales mercados de inversión del grupo en el corto, medio y largo plazo.

“Queremos formar parte del éxito de El Salvador y del que ha conseguido el presidente Bukele con su equipo”, señaló Riquelme, quien situó el acuerdo como una plataforma para desarrollar infraestructura crítica desde el país y extenderla a otros mercados cercanos de la región.

Agua, sol, baterías y gas

El programa contempla inversiones diferenciadas por áreas. Según los detalles avanzados tras la firma, unos 1.800 millones de dólares se destinarán a infraestructuras de gas natural; más de 600 millones a agua potable y saneamiento; 300 millones a almacenamiento energético mediante baterías; y 200 millones a plantas solares fotovoltaicas.

La compañía prevé desarrollar sistemas de almacenamiento con una capacidad inicial de entre 440 y 500 megavatios hora, ampliable a 1.000 MWh, así como dos plantas solares junto a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), con 200 megavatios iniciales y potencial de expansión hasta 400 MW. El plan incluye además una terminal de regasificación de gas natural licuado y una central de ciclo combinado de 380 MW.

Para Cox, el objetivo no es únicamente construir activos, sino reforzar la seguridad energética, aumentar la presencia de renovables y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento.

De sobrevivir a vivir

Riquelme también relacionó la inversión con el debate sobre seguridad y calidad de vida que marcó el foro madrileño. “Ya no solo se trata de sobrevivir, sino de vivir”, resumió, antes de defender que para lograrlo hacen falta industria y empleo, y que ambos requieren infraestructuras críticas.

En su visión, el agua y la energía no son sectores aislados, sino la base sobre la que se sostiene el desarrollo urbano, productivo y social de las ciudades iberoamericanas. “Para eso estamos nosotros”, concluyó el presidente de Cox.

Una expansión iberoamericana

El Salvador se suma a una estrategia internacional más amplia del grupo. Riquelme señaló que Cox mantiene actividad o intereses en mercados como Ecuador, Panamá, Guatemala, Chile, Perú, Brasil y Colombia, además de España.

La apuesta salvadoreña, valorada en torno al 7% del PIB del país según afirmó Bukele, representa así un nuevo paso en la expansión latinoamericana de la utility española y refuerza su posición en un segmento —agua y energía— que la compañía considera esencial para el futuro de la región.