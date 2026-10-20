Así puedes recuperar el 100% de la pensión al dejar de trabajar

El artículo de OKDIARIO señala que el Boletín Oficial del Estado ha oficializado una forma para que los jubilados puedan combinar su trabajo con la percepción de la pensión, recuperando el 100% cuando cesan su actividad. Esta medida abarca tanto a empleados por cuenta ajena como a trabajadores autónomos.

Es esencial diferenciar entre cobrar la pensión mientras se desempeña un trabajo y recuperar el total de la cuantía una vez que se interrumpe dicha actividad. La Seguridad Social ajusta el porcentaje de la pensión durante el tiempo de empleo compatible y restablece la cantidad completa al finalizar esta etapa.

Cuánto se puede cobrar mientras se trabaja

La cantidad que puede percibir un jubilado depende de cuántos años haya pospuesto su acceso a la jubilación desde la edad establecida. La escala para la jubilación activa publicada es la siguiente:

Años de demora Porcentaje de pensión compatible 1 año 45% 2 años 55% 3 años 65% 4 años 80% 5 años o más 100%

Este sistema permite a los jubilados combinar esos ingresos con su salario o con los beneficios de una actividad profesional. Se puede trabajar a jornada completa o parcial, ya sea por cuenta ajena o propia, siempre dentro de los límites que marca la normativa de la Seguridad Social.

Además, por cada 12 meses completos de actividad compatible, el porcentaje de la pensión puede elevarse en cinco puntos, hasta alcanzar el máximo del 100%. Así, una persona que comience recibiendo solo una parte de la prestación puede ir incrementando gradualmente esa suma mientras continúa en activo.

El requisito que marca la diferencia

Para beneficiarse de esta modalidad, es necesario haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y haber retrasado al menos un año su acceso a la pensión. También se debe cumplir con el periodo mínimo de cotización requerido para tener derecho a la prestación.

En términos generales, alcanzar el 100% desde el principio está reservado a quienes hayan pospuesto su jubilación durante cinco años o más. Para quienes retrasan menos de ese tiempo, no se garantiza automáticamente el cobro total de la pensión mientras se trabaja.

Además, esta reforma permite que el trabajador no necesite interrumpir su actividad durante el año anterior al acceso a la jubilación activa. Esta posibilidad es especialmente significativa para los autónomos, quienes pueden seguir gestionando su negocio y solicitar luego la compatibilidad si cumplen las condiciones necesarias.

La actividad puede ser por cuenta ajena o propia.

La jornada puede ser completa o parcial.

El porcentaje depende del retraso acumulado.

La pensión íntegra se restablece al finalizar el trabajo compatible.

Qué ocurre cuando finaliza la actividad

Cuando un jubilado deja de trabajar, la Seguridad Social restablece el 100% de la pensión que le corresponde, aunque haya cobrado solo un porcentaje durante la actividad. Este cambio afecta solamente a la cantidad percibida durante el empleo, y no al derecho a disfrutar de la prestación.

Es importante entender que no cualquier tipo de trabajo es compatible con recibir una pensión. La jubilación ordinaria mantiene, de manera general, la incompatibilidad entre cobrar la prestación y realizar una actividad que demande alta en la Seguridad Social. Por ello, el trabajador debe acogerse a una modalidad reconocida, ya sea la jubilación activa, parcial o flexible.

Conveniente es también distinguir entre dos situaciones. Una es jubilarse y continuar trabajando bajo una modalidad compatible; otra es retrasar la jubilación para mejorar el porcentaje que se va a cobrar posteriormente durante la actividad. En ambos casos, la edad, la cotización y el tipo de empleo determinan el resultado final.

Una opción con más peso para autónomos

Este cambio puede tener un efecto particular entre los trabajadores autónomos, quienes tienden a extender su actividad por la continuidad del negocio o debido a la dificultad de encontrar un reemplazo. La nueva normativa les permite mantener parte de la pensión mientras siguen dados de alta, siempre que cumplan con las condiciones exigidas.

El incentivo es evidente: al retrasar la jubilación, se incrementa el porcentaje compatible y, una vez que se produzca el cese definitivo, se puede recuperar la pensión completa. Sin embargo, esta decisión requiere de un análisis exhaustivo de la situación personal, del régimen de cotización y de la modalidad aplicable antes de realizar la solicitud.

Así, en la práctica, la jubilación deja de ser un evento aislado y se transforma en un proceso gradual: primero se mantiene la actividad con una pensión parcial o completa y, posteriormente, se da paso al retiro definitivo con el importe íntegro. Para muchos trabajadores, esta vía intermedia puede ser la clave para decidir cómo y cuándo poner fin a su vida laboral.