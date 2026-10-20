Sánchez castiga a los pequeños propietarios de vivienda y vuelve a legalizar la okupación

El panorama del alquiler se ha vuelto complicado: los precios siguen en ascenso, la inflación no da tregua y los propietarios se muestran cada vez más reacios.

En este marco, la información publicada por Libertad Digital recoge las quejas de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación frente a las últimas decisiones del Gobierno.

La organización denuncia que el Ejecutivo ha implementado un “cordón sanitario” y un “ninguneo sistemático” hacia las familias que sufren estas problemáticas. Además, aseguran que las nuevas normativas habitacionales favorecen de manera excesiva a los grandes tenedores, dejando a los pequeños propietarios con escasas opciones para recuperar sus viviendas.

El pequeño casero, en el centro del conflicto

La plataforma sostiene que lleva cinco años intentando mantener reuniones con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sin éxito alguno. Según este colectivo, las solicitudes empezaron en octubre de 2021 y se reiteraron a través de los canales oficiales, incluyendo una petición dirigida a Isabel Rodríguez en noviembre de 2023.

La última solicitud formal se registró el 2 de octubre de 2026, justo cuando el Congreso de los Diputados rechazó los decretos de vivienda del Gobierno. Desde la organización aseguran haber solicitado una reunión urgente que, una vez más, no tuvo respuesta.

Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma, sostiene que la ocupación y la inquiocupación han quedado fuera de la agenda del Ministerio. Esta ausencia, según ellos, está relacionada con la inseguridad jurídica que, a su juicio, frena la oferta de alquiler y empuja a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado o a exigir más garantías para arrendar.

Este debate pone de relieve una realidad poco conocida: el mercado de alquiler en España está altamente fragmentado. Los particulares representan más del 90% del total, y como señalan datos citados por El País, el 76% de esos propietarios tiene una única vivienda arrendada, mientras que un 15% cuenta con dos. En resumen, no estamos ante un mercado dominado únicamente por grandes corporaciones.

Indicador Dato disponible Particulares con una vivienda alquilada 76% Particulares con dos viviendas 15% Subida de los precios de oferta desde 2021 Más del 30% Incremento en Madrid y Barcelona desde 2021 Más del 50%

Inflación y precios: más presión para los hogares

La inflación ha sumado más tensión a una situación ya de por sí complicada. Aunque el aumento del coste de la vida no es el único responsable del encarecimiento de la vivienda, sí impacta en la capacidad de ahorro de los hogares, dificultando reunir un desembolso inicial, hacer frente a una fianza o asumir una cuota hipotecaria.

Por otra parte, los precios del alquiler presentan disparidades notables entre ciudades. Madrid sigue siendo la capital más cara, con 23,3 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona, donde se sitúan en 20,2 euros, y Palma, con 19,3 euros, según datos de Emol. En este tipo de mercados, cualquier reducción de la oferta afecta de inmediato a las familias en busca de un hogar.

El dinamismo de la actividad compradora también está comenzando a desacelerarse. El indicador de transacciones del Ministerio de Vivienda registró en el segundo trimestre de 2026 una caída interanual del 7,1%, aunque el volumen acumulado en los últimos doce meses alcanzó las 725.000 compraventas. Esta disminución se notó principalmente en el sector de la vivienda usada, que bajó un 9,8%, mientras que el segmento de vivienda nueva creció un 24%.

El temor a retirar viviendas del alquiler

La disputa política se centra en una pregunta clave: ¿qué sucede cuando un propietario percibe que recuperar su vivienda puede resultar lento, caro o incierto? La Plataforma de Afectados responde que la consecuencia es una oferta reducida y mayores exigencias para los inquilinos que son solventes.

El Gobierno presenta sus decisiones como el fruto de un consenso amplio, pero la organización siente que este acuerdo no toma en cuenta a los pequeños propietarios ni a los afectados por la ocupación. Su denuncia destaca una desconexión entre la formulación de la política de vivienda y la experiencia de quienes gestionan una o dos viviendas en alquiler.

El dilema trasciende la simple relación entre propietarios e inquilinos. Cuando la oferta se reduce, los precios tienden a elevarse en los barrios más demandados y aumenta la competitividad por cada inmueble disponible. Así, una regulación diseñada para proteger a los hogares vulnerables puede generar efectos indeseados si no se implementan mecanismos eficaces para distinguir entre una necesidad real y un incumplimiento del contrato.

Mientras el tira y afloja político continúa, los propietarios miran el mercado con recelo, mientras que los inquilinos se ven obligados a competir por un stock cada vez más escaso. En el ámbito de la vivienda, la incertidumbre acaba teniendo su precio.