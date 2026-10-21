Si el Gobierno lo permite

Hacienda tiene un problema

Archivado en: Economía

HACIENDA TIENE UN PROBLEMA: LOS IMPUESTOS ESPECIALES SE HUNDEN EN AGOSTO DE 2026.

Los datos de la Agencia Tributaria muestran una caída de la recaudación del 17,6 % en agosto, pasando de 2.159 millones de euros en 2025 a 1.779 millones en 2026. Son 380 millones menos en un solo mes. Y entre enero y agosto la caída acumulada alcanza los 1.197 millones de euros, un descenso del 7,9 %, al pasar de 15.217 a 14.020 millones.

PERO HAY UN DATO ESPECIALMENTE LLAMATIVO: LA CERVEZA Y LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS TAMBIÉN RECAUDAN MENOS EN PLENO AGOSTO. En un mes marcado por temperaturas muy elevadas, los ingresos fiscales procedentes de la cerveza disminuyeron un 8,8 %, desde 34 hasta 31 millones de euros.

Y el impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas cayó un 8,6 %, desde 93 hasta 85 millones. Incluso en un período tradicionalmente asociado al turismo, las vacaciones y el consumo de bebidas, Hacienda ingresó menos por ambos conceptos. En el acumulado de enero a agosto, la recaudación por cerveza retrocede un 2,5 % y la de alcohol y bebidas derivadas, un 3,8 %.

Conviene recordar que estos impuestos no gravan todas las bebidas alcohólicas de la misma manera y que una menor recaudación no demuestra por sí sola que se hayan consumido menos litros.

LOS HIDROCARBUROS CONCENTRAN EL MAYOR DESCENSO. En agosto, su recaudación se redujo un 34,7 %, pasando de 1.122 a 733 millones de euros. En los ocho primeros meses del año, Hacienda ingresó 989 millones menos por este impuesto, una caída del 11,8 %. También destaca la electricidad: aunque en agosto aumentó su recaudación un 6,8 %, el acumulado enero-agosto registra una reducción del 21,5 %, equivalente a 225 millones de euros menos.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES?

Mientras el tabaco aumenta sus ingresos fiscales un 1,3 % en los ocho primeros meses, los hidrocarburos, la electricidad, la cerveza, el alcohol y los envases de plástico registran descensos. Las cifras plantean preguntas sobre la evolución de las bases imponibles, los cambios fiscales y los calendarios de ingreso.

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