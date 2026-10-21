Populismo puro y duro: Sánchez ‘compra’ el voto de los funcionarios con la promesa de subirles el sueldo un 4,5%, endeudando más el país

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha asegurado a los sindicatos un aumento salarial del 4,5% para los trabajadores públicos en 2027, al que se sumaría un 0,5% adicional por la inflación de 2026.

Esta promesa llega a poco más de cinco semanas de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre.

Los representantes de CCOO, UGT y CSIF reclaman que la medida sea aprobada antes del 24 de noviembre, fecha de la última reunión del Consejo de Ministros previa a los comicios.

El Ministerio de Función Pública ha confirmado el porcentaje de incremento, aunque por ahora no se ha establecido la fecha de aplicación.

Una plantilla pública que supera los tres millones

A principios de 2026, España contaba con 3.071.725 empleados públicos, de acuerdo con los datos oficiales de enero. Esta cifra incluye a trabajadores del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de otras entidades locales. Además, engloba a funcionarios, personal laboral y empleados con contratos temporales.

La distribución refleja el alcance de la decisión:

Administración Empleados Sector público del Estado 546.554 Comunidades autónomas 1.930.273 Entidades locales 594.898 Total 3.071.725

Los funcionarios de carrera constituyen alrededor del 55% del total, es decir, aproximadamente 1,69 millones de personas. El resto se compone de personal laboral, interinos y otras modalidades. También se contabilizan más de 936.000 empleados temporales, que representan cerca del 30,5% de la plantilla pública.

El dato estatal incluye ministerios y organismos que dependen del Gobierno, así como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil y personal de Justicia cuya gestión está a cargo de la Administración General del Estado. Sin embargo, la mayor concentración de empleo público se encuentra en los servicios transferidos a las comunidades autónomas, como sanidad y educación.

Inflación, salarios y poder adquisitivo

El acuerdo laboral firmado entre el Gobierno y los sindicatos establece un aumento global del 11% entre 2025 y 2028. Este calendario incluye un 2,5% en 2025, un 2% en 2026 —dividido en una parte fija y otra condicionada al IPC—, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.

La clave está en la inflación. Si el índice de precios de consumo de 2026 alcanza el umbral establecido, los empleados públicos recibirán un 0,5% adicional en el primer trimestre de 2027. Así, la mejora efectiva del próximo año lograría un 5%.

Para los trabajadores, esta subida busca recuperar la capacidad de compra, muy afectada por el aumento de precios en alimentos, vivienda, energía y servicios. En el ámbito empresarial, el aumento de salarios públicos puede influir en las negociaciones salariales del sector privado, aunque no hay una relación automática entre ambos mercados.

El efecto también dependerá de cómo avancen los precios. Un aumento nominal del 5% beneficia el salario siempre y cuando la inflación permanezca por debajo de ese porcentaje. Si el costo de la vida se eleva significativamente, parte de ese incremento se desvanecería antes de alcanzar los hogares.

El impacto en las cuentas públicas

El incremento no solo afecta a los salarios. Al ser un aumento consolidable, se suma a la base salarial sobre la que se calculan futuras subidas y aumenta de forma permanente el gasto de personal de las administraciones.

Las proyecciones indican que el coste adicional de las remuneraciones públicas para 2027 rondará los 9.200 millones de euros. Esta cifra incluye cerca de 8.300 millones por el incremento fijo del 4,5% y unos 900 millones por la paga variable vinculada a la inflación.

A este coste se le debe añadir la revalorización de las pensiones, calculada de acuerdo al IPC. En conjunto, el costo de ambas medidas superaría los 17.600 millones de euros:

9.200 millones por el aumento de las nóminas públicas.

por el aumento de las nóminas públicas. 8.400 millones por la actualización de las pensiones.

por la actualización de las pensiones. Más de 17.600 millones de impacto total estimado.

La decisión compromete recursos para el próximo ejercicio y condiciona el margen de la política fiscal. El Ejecutivo deberá acomodar el gasto en los presupuestos, en un contexto de presión sobre el déficit, la deuda y las normativas fiscales europeas. Si bien este aumento puede sostener el consumo de millones de hogares, también limita el espacio disponible para atender otras prioridades, a menos que se generen ingresos adicionales o se contenga el gasto en otras áreas.

La negociación política añade un punto de incertidumbre. Los sindicatos piden seguridad jurídica y una fecha concreta; el Gobierno trata de demostrar que cumple con el acuerdo; y la oposición critica la adopción de compromisos de gasto a largo plazo justo antes de las elecciones.

El debate sobre el empleo público

El aumento de efectivos y el ajuste salarial reabren una discusión más amplia sobre el tamaño y la eficiencia de la Administración. La cifra de empleados públicos creció un 1,27% entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que se traduce en 38.421 trabajadores más.

El desafío no solo radica en cómo se remunerará, sino también en cómo se organizan los servicios y qué resultados se obtienen para la ciudadanía. La jubilación de parte de las plantillas, la falta de personal en algunos sectores y la temporalidad se cruzan con la necesidad de modernizar procesos.

La digitalización y la automatización pueden aligerar tareas repetitivas en la gestión administrativa, pero no son una solución fácil para sustituir a sanitarios, docentes, policías o trabajadores sociales. Si se aplican correctamente, permiten dedicar más tiempo a casos complejos y reducir los tiempos de espera; si se planifican mal, pueden ampliar la brecha entre quienes dominan la tecnología y quienes requieren atención personal.

La conversación continuará abierta tras las elecciones: una nómina más protegida frente a la inflación, una Administración que esté en condiciones de ofrecer servicios de calidad y unas cuentas públicas que puedan respaldar estas promesas. La fecha que establezcan Sánchez y su Gobierno será el primer capítulo de esta discusión.