Los trabajadores españoles pagan un 18% más y ven disminuir su poder adquisitivo con Pedro Sánchez

Entre 2018 y 2026, el coste del IRPF y las cotizaciones del trabajador medio han crecido un 17,6% en términos reales, mientras su salario neto ha sufrido una pérdida del 3,8% en su poder adquisitivo. Este análisis, publicado por Libertad Digital, se basa en datos laborales y de inflación.

Este dato refleja una tensión que afecta a millones de nóminas: aunque el sueldo bruto aumenta, una porción cada vez mayor va destinada a impuestos y cotizaciones. A la par, los precios suben a un ritmo más acelerado que el dinero que ingresa en la cuenta bancaria.

Más salario bruto, menos margen en la nómina

El trabajador promedio analizado percibía un salario bruto mensual de 1.909,66 euros durante el primer trimestre de 2018. De esa cifra, 249,47 euros eran para el IRPF y 121,26 euros para las cotizaciones sociales. Así, el salario neto se quedaba en 1.538,93 euros.

En el segundo trimestre de 2026, el salario bruto se elevaba a 2.464,45 euros. Sin embargo, los descuentos habían aumentado hasta 560,72 euros al mes:

Concepto Primer trimestre de 2018 Segundo trimestre de 2026 Salario bruto mensual 1.909,66 euros 2.464,45 euros IRPF 249,47 euros 400,53 euros Cotizaciones del trabajador 121,26 euros 160,19 euros Salario neto 1.538,93 euros 1.903,73 euros

El salario neto ha crecido un 23,7% en términos nominales, pero los precios han registrado un aumento del 28,6% durante el mismo periodo. Para conservar el poder de compra de 2018, esa nómina de 1.538,93 euros debería estar alrededor de 1.979 euros hoy.

El saldo es una pérdida real cercana al 4%. La cuenta bancaria muestra más ingresos, pero ese dinero ahora compra menos en vivienda, alimentación, transporte y servicios.

El impacto de no ajustar el IRPF

La presión fiscal también se ve afectada por el conocido arrastre de tramos. Cuando los salarios crecen para compensar la inflación, si los umbrales del IRPF no se acomodan al mismo ritmo, parte de ese incremento nominal podría acabar tributando a un tipo superior.

En el caso analizado, el tipo efectivo de IRPF pasa del 13,1% al 16,3% del salario bruto. Sumando las cotizaciones, el porcentaje de la remuneración destinado a ambos conceptos se eleva del 19,4% al 22,8%.

La factura total del IRPF y las cotizaciones incrementa un 51,2% en euros corrientes.

Descontando la inflación, el aumento real de esta carga es del 17,6%.

La cotización ordinaria del trabajador indefinido utilizada para el cálculo pasa del 6,35% al 6,50%, en parte debido al Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

El informe se centra en un perfil específico: una persona menor de 65 años, sin hijos ni discapacidad, con contrato indefinido, residente bajo régimen común y sin deducciones adicionales. Por lo tanto, las cifras no abarcan todas las situaciones familiares y laborales, pero permiten observar cómo ha evolucionado una nómina estándar.

Inflación, consumo y crecimiento

La disminución del poder adquisitivo se presenta en un contexto de crecimiento económico. El Banco de España prevé que el PIB crezca un 2,6% en 2026 y que el empleo aumente alrededor de un 2% al finalizar el año. Aunque la economía mantiene su actividad, esa mejora no se traduce automáticamente en una mayor renta disponible para todos.

La inflación se presenta como el principal filtro. Las proyecciones indican que el aumento medio de los precios será del 3,9% durante 2026. Mientras tanto, los salarios acordados en convenios aumentan cerca de un 3%, y la remuneración por asalariado crece alrededor de un 3,5%. En ambos casos, los incrementos quedan por debajo de la inflación anticipada.

Las consecuencias son palpables en decisiones cotidianas:

Las familias posponen adquisiciones de mayor valor. La capacidad de ahorro se ve perjudicada frente al incremento de precios. Acceder a la vivienda se vuelve más complicado, especialmente para jóvenes y hogares con rentas bajas. Las empresas enfrentan demandas salariales más intensas, sin posibilidad de trasladar siempre estos costes a los precios.

Una política fiscal con repercusión directa

La política fiscal trasciende a los grandes presupuestos. También se manifiesta cada mes en la nómina. La combinación de retenciones, cotizaciones y la falta de una completa actualización de los tramos del IRPF disminuye el dinero disponible para gastar o ahorrar.

Para un salario bruto de 18.000 euros, el cálculo mencionado estima que el IRPF se eleva a 624 euros en 2026, en comparación con 157 euros en 2019 para un salario equivalente en poder adquisitivo. Esta diferencia ilustra cómo la inflación puede empujar a los trabajadores a una tributación mayor, a pesar de que su capacidad económica real apenas haya mejorado.

El debate permanece abierto entre dos objetivos: garantizar la recaudación pública y prevenir que la inflación genere un aumento fiscal encubierto. Mientras los precios continúen incrementándose por encima de los salarios, una nómina más alta no será suficiente para que el trabajador llegue más lejos a final de mes.

Y así surge la paradoja: la economía puede crecer, el empleo puede mantenerse firme y el sueldo bruto puede aumentar, pero la percepción en el hogar seguirá siendo la misma si la nómina no logra superar la carrera contra los impuestos y los precios.