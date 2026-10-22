53.000 millones pendientes de pago

53.593 MILLONES DE EUROS DE LOS FONDOS NEXT GENERATION SEGUÍAN PENDIENTES DE PAGO A 30 DE JUNIO DE 2026. Según un informe del Instituto para la Economía Eficiente (IPEF), recogido por El Debate, el Estado había reconocido obligaciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por las que todavía no había desembolsado el 52 % de su importe. Estamos hablando de más de 53.000 millones de euros comprometidos contablemente, pero pendientes de salir de la caja del Estado en aquella fecha.

EL MAYOR ATASCO SE CONCENTRA EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS. De los 53.593 millones pendientes, 27.486 millones correspondían al sector público empresarial estatal. ADIF, ADIF-Alta Velocidad, Renfe, Puertos del Estado, Enaire y otras entidades públicas acumulaban 33.444 millones de euros en obligaciones reconocidas, pero solo habían recibido pagos por 5.958 millones. Es decir, se había abonado apenas el 17,8 % de lo reconocido a favor de estas entidades.

¿QUÉ OCURRE CON EL RESTO DE LOS BENEFICIARIOS? La situación es muy diferente. Las administraciones territoriales habían cobrado el 93,6 % de las obligaciones reconocidas a su favor; las empresas privadas, el 73,2 %; y las familias e instituciones sin ánimo de lucro, el 80,5 %. Estos datos indican que el principal volumen de pagos pendientes se encontraba dentro del propio sector público estatal.

Y HAY OTRO DATO FUNDAMENTAL: ESPAÑA YA HABÍA RECIBIDO 71.367 MILLONES DE EUROS DE BRUSELAS. Según el informe, la diferencia entre los recursos europeos recibidos y los pagos efectuados arrojaba un saldo positivo de caja de 21.724 millones de euros a 30 de junio. Por tanto, el problema no puede explicarse simplemente diciendo que Bruselas no había enviado el dinero.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE TODO ESTO? El reconocimiento de una obligación no equivale a su pago efectivo. Cuando los desembolsos se retrasan, las obligaciones pendientes pueden trasladar necesidades de tesorería a ejercicios posteriores. Además, conviene distinguir entre los pagos del Estado a las entidades beneficiarias y el gasto que estas realizan finalmente en los proyectos financiados. En este vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE analizamos las cifras del informe del IPEF y una pregunta esencial: ¿cómo se han gestionado los fondos europeos destinados a transformar nuestra economía y cuánto dinero había llegado realmente a sus destinatarios a mitad de 2026?