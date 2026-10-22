La desahuciada Maricarmen fue consejera de una empresa inmobiliaria con 950 millones de pesetas de capital

La carrera empresarial de María del Carmen Abascal Martín, más conocida como Maricarmen, ha permanecido al margen de la narrativa pública que la elevó como figura representativa de la política de vivienda del Gobierno.

Los documentos indican que Maricarmen formó parte del consejo de administración de JINUR S.A. y anteriormente fue administradora única de FIEBA S.A. Esta información añade una nueva dimensión a un caso que el Gobierno ha utilizado para justificar su decreto sobre la vivienda y los desahucios.

Una trayectoria empresarial enfocada en el alquiler

Maricarmen nació el 2 de noviembre de 1938. Hasta el 1 de julio de 1994, ocupó el cargo de consejera de JINUR S.A. durante una Junta Universal de Accionistas. En esta empresa, se desempeñó como vicesecretaria del consejo, junto a otros tres consejeros.

El objeto social de JINUR era evidente: la compañía se dedicaba a «realizar inversiones en bienes inmuebles y su explotación en forma de arrendamientos». Asimismo, abarcaría la urbanización y parcelación de terrenos. Por ende, se trataba de una firma estrechamente ligada al mercado inmobiliario, pensada para invertir en activos y obtener ingresos a través de los alquileres.

Además, la documentación consultada revela que los cuatro consejeros procedían de FIEBA S.A., otra firma de inversiones. Maricarmen fue administradora única de esta compañía durante varios años. En 1982, FIEBA fue clasificada en el Boletín Oficial del Estado como una empresa de inversión mobiliaria.

Ambas sociedades compartían la misma dirección en la calle Pradillo, 36, de Madrid, y posteriormente se unieron en un proceso de fusión. Esto sugiere una continuidad en la actividad empresarial entre ambas entidades, más que un cambio radical.

950 millones de pesetas para adquirir y alquilar viviendas

En 1994, JINUR tenía un capital social de 950 millones de pesetas, equivalente a 950.000 acciones al portador, cada una valorada en 1.000 pesetas, todas suscritas y desembolsadas.

Convertido a euros según el tipo de cambio oficial, esa cantidad equivalía a aproximadamente 5,7 millones de euros. Si se tiene en cuenta la inflación acumulada, la cifra se eleva a alrededor de 12 millones de euros en la actualidad, según la información disponible sobre los estatutos de la sociedad. Este capital otorgaba a la empresa una considerable capacidad para operar en el sector inmobiliario de la época.

Las actividades descritas en los estatutos ligaban directamente ese patrimonio a la compra de inmuebles y su posterior explotación en alquiler. Este modelo era común entre las sociedades patrimoniales: recoger capital, adquirir activos y generar ingresos a través de contratos de arrendamiento a largo plazo.

La evolución de estas sociedades puede resumirse así:

Sociedad Cargo de Maricarmen Actividad registrada Evolución FIEBA S.A. Administradora única durante varios años Inversión mobiliaria e inmobiliaria Sus responsables luego pasaron a JINUR JINUR S.A. Consejera y vicesecretaria Inversión en inmuebles y alquiler Posteriormente se integró en BASCADI S.A.

Del consejo de JINUR a su salida

El consejo de JINUR aceptó el cese de Maricarmen como vicesecretaria el 1 de julio de 1995, apenas un año después de su nombramiento. La secretaria con la que había colaborado también dejó su puesto.

Cinco años más tarde, en 2000, JINUR dejó de existir como entidad independiente al fusionarse con BASCADI S.A., otra empresa enfocada en la inversión inmobiliaria. Esta serie de movimientos mantuvo el vínculo entre las sociedades y la actividad inmobiliaria.

Estos datos contrastan con la imagen pública posterior de Maricarmen, centrada en su desalojo de una vivienda de renta antigua en el distrito de Retiro. Allí vivió durante décadas, desde 1956, bajo un contrato firmado en su momento por su padre. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de los inquilinos en situación vulnerable.

La sentencia que posibilitó el desalojo estuvo relacionada con el régimen de subrogación de contratos antiguos. La propietaria del inmueble era Urbagestión Desarrollo e Inversión, una pequeña empresa madrileña, que según los datos recopilados sobre el caso, no poseía la categoría de un fondo inmobiliario internacional, sino que se trataba de una modestísima sociedad de servicios con una cartera limitada.

La historia presenta dos caras difíciles de reconciliar: una mujer asociada en el pasado a sociedades inmobiliarias y una anciana que se enfrenta a la pérdida de su hogar. Esta contradicción es precisamente lo que ha revivido el debate sobre la utilización política de su figura.