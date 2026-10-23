OTRO AVE EN LLAMAS Y 283 PASAJEROS EVACUADOS.

El 12 de octubre de 2026, un tren de alta velocidad de la serie 100 sufrió un incendio en Zaragoza que obligó a evacuar a sus 283 pasajeros y provocó interrupciones en la circulación ferroviaria. El incidente vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué está ocurriendo con el mantenimiento y la renovación de los trenes de alta velocidad españoles?

NO ES EL PRIMER INCENDIO QUE AFECTA A ESTA SERIE DE TRENES. Según informa El Debate, se trataría del tercer episodio conocido en la serie 100. Entre los antecedentes figura un incendio ocurrido en Francia en 2015, atribuido a un fallo eléctrico. La repetición de incidentes merece una investigación rigurosa, aunque no demuestra por sí sola que tengan una causa común.

TRENES CON 34 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. Los primeros AVE de la serie 100 comenzaron a circular en 1992 y, según la información publicada, todavía permanecen 22 unidades en servicio. La renovación de esta flota continúa pendiente y los primeros trenes destinados a sustituirla podrían no llegar hasta 2030.

La antigüedad de un tren no determina por sí misma su seguridad, pero obliga a prestar especial atención a sus programas de mantenimiento, revisiones y modernización.

¿SE HABÍA ADVERTIDO DE POSIBLES PROBLEMAS? Las informaciones publicadas señalan que los maquinistas habían alertado en junio de problemas de sobrecalentamiento en estos trenes. Renfe, por su parte, asegura que el convoy afectado tenía todas las revisiones al día. Son dos elementos que deben analizarse conjuntamente: qué advertencias se trasladaron, qué actuaciones se realizaron y qué conclusiones arroja la investigación técnica del incendio.

¿QUÉ EXPLICACIONES DEBE DAR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES? El ministro Óscar Puente tiene ante sí preguntas sobre el estado de la flota, las actuaciones de mantenimiento, la respuesta a las advertencias de los profesionales y el calendario de sustitución de los trenes más antiguos. Lo esencial es conocer las causas del incendio y determinar si es necesario adoptar medidas adicionales.

En este vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE analizamos el incendio de Zaragoza, los antecedentes de la serie 100 y las preguntas que plantea la renovación del material ferroviario. Porque cuando hablamos de alta velocidad, no hablamos solamente de puntualidad o comodidad: hablamos de la seguridad de millones de viajeros.