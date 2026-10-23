El corrupto Régimen Sanchista es el culpable del desastre de la vivienda en España

Adquirir o alquilar una vivienda hoy en día exige un esfuerzo mucho mayor que hace ocho años.

En este tiempo, el precio del metro cuadrado de compraventa ha experimentado un aumento del 85%, mientras que el alquiler se ha encarecido un 40%.

Al mismo tiempo, la oferta ha disminuido un 38% en compraventa y un 44% en alquiler, según datos proporcionados por La Razón.

Este cóctel resulta complicado de esquivar: mayor demanda, menos viviendas disponibles y unos ingresos que no crecen al mismo ritmo. Las grandes ciudades y los municipios costeros, así como las áreas metropolitanas, reflejan esta problemática, ya que cada vivienda atrae decenas de solicitudes.

Un mercado con menos viviendas y más presión

La escasez de viviendas se ha convertido en el principal obstáculo del mercado. Con menos inmuebles disponibles, los compradores se ven obligados a competir por un número limitado de pisos, lo que otorga a los propietarios una mayor libertad para fijar precios. En el ámbito del alquiler, el panorama resulta aún más preocupante: el Observatorio del Alquiler estima que podría haber 676.215 viviendas disponibles en el tercer trimestre de 2026, lo que representa 7.705 menos que un año antes.

El precio medio de los arrendamientos podría alcanzar los 1.214 euros mensuales, lo que implicaría una subida interanual del 2,27%. La presión se concentra en comunidades como Baleares, Barcelona y Madrid, donde el coste medio supera los 1.600 euros en los datos mencionados.

La inflación no es la única culpable del encarecimiento. Los mayores costos de construcción, la falta de suelo finalista, los retrasos administrativos y la competencia entre el uso residencial y el turístico también juegan su papel. En áreas tensadas, las restricciones pueden empujar a algunos propietarios a optar por la venta, el alquiler temporal o simplemente retirar el inmueble del mercado, lo que reduce aún más la oferta disponible.

Política fiscal y acceso a la propiedad

La política fiscal influye en gran medida en la decisión de comprar o alquilar. Los impuestos asociados a la compra, los costes de las reformas y la tributación sobre los ingresos inmobiliarios inflan la factura final. Para muchas familias, la barrera no solo radica en la cuota hipotecaria, sino también en la entrada, los gastos de compraventa y la dificultad de ahorrar mientras se enfrenta a un alquiler elevado.

Las subidas de los tipos de interés, que siguieron al aumento inflacionista, restringieron la capacidad de endeudamiento de los hogares. Aunque el coste de financiación puede relajarse si los tipos bajan, este alivio no siempre se traduce en viviendas más accesibles. Si la demanda resurge antes que la construcción, los precios pueden seguir en ascenso.

Así, la política pública se halla ante un dilema sencillo de plantear, pero complejo de solucionar:

Ayudas directas sin un incremento de la oferta pueden terminar sosteniendo precios elevados.

Imponer más impuestos sobre ciertas viviendas puede fomentar cambios de uso, pero también disminuir la disponibilidad.

La construcción de vivienda protegida requiere suelo, financiamiento, licencias y varios años de desarrollo.

La seguridad jurídica afecta las decisiones de propietarios y promotores.

Promesas públicas y ejecución lenta

Desde 2018, el Gobierno ha presentado numerosos planes de vivienda. Entre ellos, destaca el compromiso de crear un parque de alquiler asequible que podría elevarse hasta 244.000 viviendas. No obstante, Casa 47 apunta que se han gestionado o están en curso más de 120.000, aunque no detalla cuántas han sido efectivamente entregadas y ocupadas por familias.

El portal estatal comenzó con 800 viviendas disponibles y tiene la previsión de sumar otras 1.500. El Ejecutivo asegura que los contratos podrán extenderse hasta 14 años y que las familias no destinarán más del 30% de sus ingresos al alquiler.

La brecha entre anunciar, licitar, construir y entregar es fuente de una gran frustración social. Una vivienda anunciada no reduce la lista de espera hasta que no esté terminada, adjudicada y habitada. En proyectos como la Operación Campamento, además, intervienen diversas administraciones y organismos, lo que puede alargar los plazos significativamente.

Desahucios y conflicto jurídico

El debate sobre la protección de los inquilinos ha estado presente a lo largo de toda la legislatura. Las medidas para suspender lanzamientos buscan evitar que una familia vulnerable se quede sin vivienda, pero juristas y propietarios cuestionan su repercusión sobre la seguridad jurídica y los límites de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Hay que leer las cifras con precaución. Los lanzamientos judiciales abarcan tanto procedimientos por impago de alquiler como ejecuciones hipotecarias, y su evolución depende de cambios legales, decisiones judiciales y acuerdos entre las partes implicadas. El problema social persiste, aunque disminuya el número de casos: cada lanzamiento afecta a un hogar y puede dejar una huella difícil de borrar.

No hay una única solución para este desafío. España necesita ampliar su parque público, agilizar la concesión de licencias, facilitar la rehabilitación y establecer una fiscalidad que no castigue la oferta residencial. Mientras tanto, cada piso vacío, cada proyecto retrasado y cada familia que pospone la compra reflejan la misma tensión: demasiada demanda y muy pocas viviendas.

Como anécdota del mercado, la competencia por un alquiler puede alcanzar hasta 133 interesados por inmueble en apenas diez días, una cifra que convierte la búsqueda de vivienda en una auténtica carrera contrarreloj.