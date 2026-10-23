La deuda pública española crece a un ritmo de 192 millones al día desde que Sánchez se metió en La Moncloa

La deuda pública en España ha experimentado un incremento de 559.000 millones de euros desde junio del año 2018, lo que equivale a un ritmo diario de 192 millones.

El máximo histórico de 1,763 billones alcanzado en el segundo trimestre y el nuevo hito de 1,750 billones en agosto ponen en evidencia una creciente tensión en las cuentas públicas, tal como señala Intereconomía.

Este dato se puede interpretar desde dos perspectivas. La primera es relativamente optimista, ya que la deuda se redujo al 99,7% del PIB en agosto, tres décimas menos que en el mes anterior y 3,1 puntos por debajo del mismo periodo de 2025. Sin embargo, la segunda lectura resulta más preocupante: el volumen total de deuda sigue manteniéndose cerca de niveles históricos y aumenta un 2,9% en comparación interanual.

Más deuda, aunque la ratio baje

El hecho de que la relación deuda/PIB haya mejorado no significa que la cantidad de deuda haya disminuido. La expansión económica contribuye a que la deuda represente menos proporción de la economía, pero el Tesoro continúa acumulando responsabilidades. En junio, la deuda alcanzó los 1,762 billones y representó el 101,4% del PIB, el máximo en términos absolutos.

Desde junio de 2018 hasta junio de 2026, la deuda pasó de 1,203 a 1,762 billones. Este incremento ronda el 46%, lo que se traduce en un aumento medio diario de 192 millones. Este crecimiento también se refleja en la cifra atribuible a cada ciudadano: el cálculo difundido por El Debate estima que la deuda por habitante supera los 35.000 euros, en contraste con los aproximadamente 24.800 euros de hace ocho años.

El Gobierno prevé cerrar 2026 con una deuda que sería equivalente al 99,3% del PIB. Si se materializa este escenario, España adelantaría un año su meta de situarse por debajo del 100%, originalmente programada para finales de 2027.

El coste financiero gana espacio

No solo importa el monto de la deuda, sino también el coste de su refinanciación. Con un nivel de deuda tan elevado, cualquier cambio en la rentabilidad de los bonos tiene un impacto significativo en los presupuestos. Por ejemplo, un incremento de 0,1 puntos porcentuales en el rendimiento aplicado sobre 1,750 billones de euros podría traducirse, a modo de referencia, en unos 1.750 millones más en intereses.

Las proyecciones de Funcas indican que el pago de intereses podría aumentar un 66% en un plazo de cinco años. Se estima que el desembolso para 2026 rondará los 43.500 millones de euros, mientras que, en un entorno de inflación persistente y tipos de interés elevados, podría ascender a 72.300 millones en 2031.

Indicador Dato Deuda pública en agosto de 2026 1,750 billones de euros Variación interanual +2,9% Deuda sobre el PIB 99,7% Máximo de junio de 2026 1,763 billones Intereses previstos en 2026 43.500 millones Intereses estimados para 2031 72.300 millones

Cada euro destinado a intereses es un euro que no se puede utilizar para mejorar los servicios públicos, la inversión, la vivienda o realizar recortes fiscales. Este efecto no aparece de inmediato: se manifiesta a medida que se vencen los bonos antiguos y se sustituyen por nueva financiación a tipos más altos.

Inflación, precios y política fiscal

La inflación influye en la estrategia del Banco Central Europeo. Si la tendencia de los precios se mantiene, es probable que los tipos se mantengan elevados durante más tiempo. Para España, esto encarece las nuevas emisiones y reduce el margen para una política fiscal efectiva.

El Estado debe manejar distintas prioridades:

Mantener el gasto en pensiones, sanidad y educación.

Financiar inversiones y políticas de vivienda.

Cumplir con los objetivos de déficit y deuda impuestos por Europa.

Evitar que un aumento de impuestos frene tanto el consumo como la actividad económica.

Reservar recursos para hacer frente a nuevas crisis.

Aunque la reducción de la ratio de deuda aporta un respiro, no elimina la presión existente. El crecimiento nominal del PIB puede mejorar la cifra mientras que las obligaciones reales se incrementan. La clave reside en que los ingresos públicos se expandan de manera sostenible y no estén únicamente supeditados a una inflación que reduce el poder adquisitivo de la población.

Prima de riesgo y confianza

La prima de riesgo de España alcanzó esta semana los 72 puntos básicos respecto al bono alemán, marcando su nivel más alto desde marzo de 2025. Aunque aún se encuentra lejos de los picos de tensión que se vivieron durante la crisis del euro, este dato indica que los inversores prestan mayor atención a la trayectoria fiscal europea.

La combinación de deuda elevada, mayores costes de financiación y tipos inciertos limita la capacidad de respuesta del sector público. Si la economía continúa creciendo a buen ritmo, la ratio puede seguir disminuyendo. Sin embargo, si el crecimiento se desacelera o los mercados demandan mayores rendimientos, la carga sobre el presupuesto aumentará.

El futuro financiero del Estado dependerá no tanto de un solo dato, sino de la suma de pequeñas variaciones: el tipo medio de la deuda, el crecimiento del PIB, la inflación y el déficit anual. En este delicado cálculo, cada décima cuenta, y cada vencimiento vuelve a poner a prueba el margen del Estado.