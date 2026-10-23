El menú del día llega a casi 15 euros mientras los precios de la compra se disparan un 40%

El coste de un menú completo ha alcanzado ya los 14,70 euros en España, en comparación con los 14,20 euros del año pasado. Este incremento del 3,5% refleja la presión que sufren tanto los hogares como los restaurantes en un escenario donde los alimentos son más costosos y los gastos operativos siguen en niveles altos, de acuerdo con la radiografía del menú del día publicada por 20minutos.

El precio incluye dos platos, bebida y un postre o café. La encuesta realizada por Hostelería de España y Edenred coloca el importe medio de septiembre de 2026, donde se aprecian disparidades significativas entre diferentes regiones. En el extremo inferior se encuentran Canarias y Murcia, con 13,50 euros, mientras que el País Vasco se sitúa en 16,30 euros.

Un gasto cotidiano con repercusiones económicas

La variación territorial puede llegar a ser de hasta 2,80 euros por menú. Baleares, con 16 euros, y Cataluña, con 15,70 euros, también superan la media nacional. Madrid presenta un coste medio de 15 euros, mientras que Extremadura, Asturias y Andalucía rondan los 14 euros.

Canarias y Murcia: 13,50 euros

Extremadura, Asturias y Andalucía: alrededor de 14 euros

Madrid: 15 euros

Cataluña: 15,70 euros

Baleares: 16 euros

País Vasco: 16,30 euros

El menú del día se mantiene como un elemento central del consumo diario. Hostelería de España estima que en el país se sirven cerca de cuatro millones de ellos cada día. Para aquellos trabajadores que deben comer fuera por razones laborales, un incremento de cincuenta céntimos por menú puede traducirse en un gasto adicional de unos 10 euros al mes si se come fuera veinte días.

Esta evolución también ofrece una perspectiva sobre el crecimiento económico. El sector de la restauración sigue operativo y tiene capacidad para trasladar parte de sus costes a sus clientes, pero el aumento de precios puede frenar el consumo en algunos hogares. Cuando salir a comer deja de ser una opción viable, los ajustes suelen manifestarse en menos visitas, en la elección de menús más sencillos o en la selección de restaurantes más económicos.

La inflación se desacelera, pero los precios no ceden

El incremento del menú de un 3,5% se queda por debajo del aumento registrado por la restauración, que alcanza el 4,3%, así como del IPC general, que llega al 4,9%, según los datos arrojados por la encuesta sectorial. No obstante, esto no indica que los precios hayan disminuido; simplemente, crecen a un ritmo más lento que en épocas previas.

La discrepancia entre la inflación y el nivel de precios es crucial. A pesar de que la velocidad de aumento disminuya, las familias continúan enfrentándose a costes acumulados considerablemente más altos que hace unos años. La cesta que examina la Organización de Consumidores y Usuarios ha subido un 39,5% desde 2021.

Ciertos productos básicos han experimentado aumentos notables:

Producto Subida acumulada desde 2021 Café molido de gama económica 142% Huevos tamaño M 135% Huevos tamaño L 123% Chocolate con leche 101%

El encarecimiento de las materias primas afecta directamente a la cocina profesional. Los huevos han aumentado un 12,3% en comparación interanual, las legumbres y verduras un 9,8%, la carne de vacuno un 7,9% y el pescado, tanto fresco como congelado, un 4,5%. A esto se suman los costes de alquiler, energía, salarios, transporte y otros suministros.

Así, los restaurantes se enfrentan a una decisión compleja: asumir el aumento y recortar márgenes, trasladar el encarecimiento al menú o ajustar las porciones y los ingredientes utilizados. El resultado suele ser una mezcla de estas tres estrategias. En este sentido, también comienzan a ganar terreno las opciones de medio menú, las alternativas para llevar y las adaptaciones en la oferta.

La influencia de la política fiscal

La política fiscal impacta en el precio final a través de impuestos, ayudas y los costes de los servicios públicos que utilizan tanto empresas como hogares. En el sector de la hostelería, el IVA forma parte del importe que abona el cliente, mientras que las cotizaciones y otros gastos laborales inciden en la estructura del negocio.

Para las familias, las medidas fiscales pueden proporcionar un alivio momentáneo en la cesta de la compra, pero no solucionan por sí solas un incremento acumulado de casi el 40%. La efectividad de este alivio depende de su duración, de los productos incluidos y de si el ahorro realmente llega al consumidor.

La presión económica es diferente para cada grupo. Un trabajador con ingresos estables puede absorber parcialmente el aumento, mientras que un hogar con presupuesto ajustado destina una mayor proporción de sus ingresos a alimentación y transporte. Por esta razón, un aumento, aunque sea ligero, en el coste del menú puede tener repercusiones sociales diversas, dependiendo de los ingresos y la frecuencia de las comidas fuera de casa.

El menú del día sigue siendo atractivo por su precio fijo y la comodidad que ofrece, pero ya no puede considerarse barato por defecto. Entre los 13,50 euros de las comunidades más asequibles y los 16,30 del País Vasco, comer como antes se vuelve una tarea que obliga a observar cada vez más atentamente la carta, el presupuesto y el calendario.