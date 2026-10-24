Denuncian por acoso laboral a Tesh Sidi, número dos del Frente Amplio en Madrid

Tres exmiembros del equipo parlamentario de Tesh Sidi han interpuesto escritos internos denunciando actos de acoso laboral. Según un artículo difundido por La Razón, esta situación ya ha sido elevada a los órganos de garantías de Más Madrid y Movimiento Sumar.

Los denunciantes relatan un ambiente percibido como «hostil» y «tenso», en el que se presentaban menosprecios, instrucciones contradictorias y jornadas que, de acuerdo a su relato, sobrepasaban los márgenes legales establecidos.

Uno de los afectados habría necesitado una baja médica debido a ansiedad y atención psicológica, según señala la documentación médica referida por el diario.

Una queja formal por parte de tres colaboradores

Los tres extrabajadores afirman que su relación con la diputada tuvo repercusiones serias en su vida tanto personal como profesional. Dos de ellos aún mantienen una relación formal con Más Madrid, aunque ya no forman parte de la actividad parlamentaria de Sidi.

Asimismo, los escritos hacen hincapié en la dirección de Más Madrid. Los denunciantes han manifestado su disposición a presentar pruebas ante los órganos internos para respaldar sus afirmaciones sobre las conductas de la parlamentaria y la gestión del equipo.

Por el momento, las acusaciones se inscriben en un proceso interno, por lo que no constituyen una resolución definitiva. La conclusión dependerá de las evidencias que aporten ambas partes y de la respuesta por parte de las organizaciones implicadas.

Salario público y el debate sobre la vivienda

El caso se presenta en un momento de controversia, en el que las declaraciones de Sidi acerca de su situación habitacional en Madrid generan reacciones. La diputada ha argumentado que actualmente comparte piso a pesar de recibir un salario parlamentario que supera los 5.600 euros brutos al mes.

Las cifras sobre su remuneración apuntan a un total de 5.651 euros brutos mensuales. Sidi ha defendido su postura al señalar que el coste de la vida se lleva una porción significativa de los ingresos, especialmente en la capital, donde el alquiler se ha elevado a ser uno de los gastos más relevantes para los hogares.

Esta comparación ha suscitado críticas tanto en redes sociales como entre sus adversarios políticos. En este debate se entrelazan dos temáticas: las condiciones laborales que han denunciado sus excolaboradores y la presión del mercado de la vivienda sobre quienes laboran en Madrid.

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Lo que tendrá que aclarar la investigación

La indagación interna deberá esclarecer si se ha dado una conducta continuada de hostigamiento, si las jornadas mencionadas infringieron las normativas y qué responsabilidad pudo tener la dirección del grupo. También se evaluarán los informes médicos y cualquier comunicación, testimonio o registro de horarios que puedan proporcionar los ex colaboradores.

El acoso laboral no se comprueba simplemente a partir de un incidente aislado o por una relación complicada entre superiores y subordinados. Para establecerlo, es habitual considerar la repetición de dichas conductas, su impacto en la persona afectada y el contexto en el que se produjeron. Esa valoración ahora recaerá sobre los órganos competentes.

Este episodio vuelve a poner de relieve las condiciones laborales de los equipos políticos, donde los horarios pueden resultar irregulares y las relaciones jerárquicas frecuentemente dependen de estructuras reducidas. El desenlace de este expediente determinará si las acusaciones se traducen en medidas internas o si se archivan.

Mientras tanto, el caso continúa alimentando dos debates que marcan la agenda de la política española: la protección frente a abusos laborales y las dificultades para acceder a una vivienda asequible en las grandes urbes. En Madrid, ambos temas mantienen su relevancia en la conversación pública.