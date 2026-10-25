La cesta de la compra ha subido un 123%

UNA CESTA DE LA COMPRA QUE COSTABA 7,82 EUROS EN 2016 PASA A COSTAR 17,48 EUROS EN ENERO DE 2026.

Hemos analizado la evolución de seis productos de alimentación de Mercadona y el resultado es una subida acumulada del 123,5 %, es decir, 9,66 euros más por comprar los mismos seis artículos.

Sin embargo, el índice general de alimentación del Instituto Nacional de Estadística (INE) registra un incremento del 45,7 % en el período comparado. ¿Por qué existe una diferencia tan importante entre ambas cifras? LOS HUEVOS Y EL PAN ENCABEZAN LAS SUBIDAS.

Los huevos pasan de 1,10 a 2,89 euros, un incremento del 162,7 %. El pan sube desde 0,35 hasta 0,95 euros, un 171,4 %. La pechuga de pollo pasa de 2,90 a 6,95 euros, un aumento del 139,7 %. El café prácticamente duplica su precio, desde 2,15 hasta 4,25 euros, un 97,7 %. Los plátanos suben un 85,9 %, de 0,78 a 1,45 euros, y la leche entera aumenta un 83,3 %, de 0,54 a 0,99 euros.

LA COMPARACIÓN CON LOS ÍNDICES DEL INE PRESENTA DIFERENCIAS MUY LLAMATIVAS. En la serie utilizada, el índice de los huevos aumenta un 104,8 %, frente al 162,7 % de los precios seleccionados de Mercadona.

En el pan, el incremento del índice es del 35,4 %, frente al 171,4 % del producto analizado. Para la leche, las variaciones son del 54,2 % y el 83,3 %, respectivamente.

También LA PREGUNTA ECONÓMICA ES MUY IMPORTANTE: ¿CÓMO HA CAMBIADO EL COSTE DE UNA COMPRA CONCRETA EN DIEZ AÑOS?

El incremento de 9,66 euros en esta pequeña cesta supone que hoy necesitamos más del doble del dinero que destinábamos a esos mismos artículos en 2016. Y eso ayuda a entender por qué las experiencias de compra de muchas familias pueden diferir de la evolución del índice general de alimentación.

En este vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE analizamos producto por producto las subidas de precios, las diferencias con los índices del INE y lo que realmente significa comparar una cesta concreta con una estadística nacional. Porque detrás de las cifras de inflación están los precios que pagan los consumidores cuando hacen la compra.