¿Hacen falta 432.000 funcionarios más en España?

¿NECESITA ESPAÑA 432.104 EMPLEADOS PÚBLICOS MÁS EN SOLO CINCO AÑOS?

Los datos del Radar Económico del Instituto para la Economía Eficiente muestran que el número de afiliados en el empleo público ha pasado de 2.740.984 en septiembre de 2021 a 3.173.088 en septiembre de 2026. Estamos hablando de un incremento del 15,8 % y de una incorporación neta de más de 432.000 afiliados a las administraciones públicas. Una cifra que obliga a plantearse cómo está creciendo el sector público español y qué resultados obtiene el ciudadano de ese crecimiento.

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ES LA QUE MÁS CRECE EN TÉRMINOS RELATIVOS. En septiembre de 2021 contabilizaba 375.625 afiliados, frente a los 498.049 de septiembre de 2026. Son 122.424 afiliados adicionales, un incremento del 32,6 %. Es decir, el empleo público estatal aumenta prácticamente un tercio en cinco años. ¿Qué organismos, servicios y funciones explican semejante crecimiento? ¿Ha mejorado en la misma proporción la atención que reciben los ciudadanos?

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DEL AUMENTO EN NÚMEROS ABSOLUTOS. Pasan de 1.648.372 afiliados en septiembre de 2021 a 1.911.004 en septiembre de 2026. Son 262.632 personas más, un crecimiento del 15,9 %. Las administraciones autonómicas representan el 60,2 % del incremento total de afiliados públicos durante estos cinco años. Conviene recordar que gestionan servicios esenciales como la sanidad y la educación, por lo que resulta fundamental analizar dónde se han producido las incorporaciones y qué necesidades cubren.

LOS AYUNTAMIENTOS Y DEMÁS CORPORACIONES LOCALES TAMBIÉN AUMENTAN SUS PLANTILLAS. Los afiliados pasan de 716.987 a 764.035, con 47.048 adicionales y un crecimiento del 6,6 %. Sumando los tres niveles administrativos, el empleo público alcanza los 3,17 millones de afiliados. Además, el aumento no se concentra en un único ejercicio: el total crece en cada uno de los cinco septiembres consecutivos que recoge la serie.

PERO LA PREGUNTA NO ES SOLAMENTE CUÁNTOS EMPLEADOS PÚBLICOS TENEMOS, SINO CUÁNTO CUESTAN Y QUÉ SERVICIOS PRESTAN. Un aumento de afiliados no permite determinar por sí solo si existe exceso de personal, duplicidades o una mejora de los servicios. Para responder hay que conocer la distribución por funciones, la evolución de las retribuciones, el coste presupuestario, la productividad y la calidad de la atención pública. Tampoco debemos confundir afiliados en el empleo público con funcionarios de carrera: el colectivo incluye diferentes modalidades de personal.

En este vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE analizamos la evolución del empleo público español entre septiembre de 2021 y septiembre de 2026, utilizando los datos del Radar Económico IPEF, y planteamos una pregunta que merece una respuesta documentada: ¿está creciendo la Administración al ritmo que necesitan los ciudadanos o estamos incrementando su tamaño sin evaluar suficientemente sus resultados?