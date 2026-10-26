El mercado laboral da la espalda a los hombres jóvenes: trabajan menos que en 2006

El panorama laboral en España muestra un incremento en la contratación, aunque esta mejora no se distribuye equitativamente entre todos los sectores. Un reciente análisis de The Objective indica que los hombres jóvenes nacidos en España están trabajando menos que sus pares de hace casi 20 años, a pesar del avance general en el empleo.

La paradoja es evidente: hay más personas con trabajo que en 2006, pero ese crecimiento se ha concentrado, en gran medida, en mujeres y trabajadores inmigrantes. Mientras tanto, algunos grupos de varones jóvenes no han logrado recuperar los niveles de ocupación registrados antes de la crisis económica.

Una recuperación que no llega a todos

Los datos proporcionados por Juan Carlos Rodríguez, investigador de Funcas, basados en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan que la tasa de ocupación entre la población en edad de trabajar alcanza el 69% en el segundo trimestre de 2026, superando en dos puntos el máximo histórico alcanzado en 2006.

Sin embargo, la historia cambia al separar los datos por sexo y edad. Entre los hombres de 25 a 34 años, la tasa de ocupación todavía no ha regresado a los niveles de 2007. En contraste, las mujeres de este mismo grupo han sobrepasado esos niveles y tienen una tasa que se aproxima a la de los hombres.

La brecha se hace más evidente entre los jóvenes de 20 a 24 años, un sector en el que muchos siguen en la universidad:

La tasa de ocupación masculina apenas superó el 60% en 2007.

La femenina alcanzó el 50% entre 2006 y 2007.

A pesar de que la ocupación juvenil total está en máximos, el crecimiento no se distribuye equitativamente.

El aumento de la ocupación femenina se debe, en parte, a su mayor integración en el mercado laboral. Asimismo, refleja un cambio significativo en la estructura del empleo: sectores que solían ofrecer más oportunidades a los hombres han perdido relevancia, mientras que las áreas de servicios y otros campos con mayor representación femenina están en ascenso.

Más empleo, menos horas por trabajador

A pesar de que el total de empleos es superior al de hace dos décadas, la cantidad de horas trabajadas ha permanecido casi inalterable. Según Eurostat, España hoy se mueve en niveles similares de horas trabajadas, aunque se han creado tres millones de empleos más.

Esto sugiere que el trabajo está mucho más repartido. Sin embargo, los contratos a tiempo parcial, los trabajos de pocas horas y los microempleos van en aumento. Para muchos jóvenes, ingresar al mercado laboral no garantiza un empleo estable que les permita independizarse.

Por otro lado, también ha crecido el número de personas que llevan a cabo múltiples trabajos. Según un estudio de Randstad Research, aquellos que poseen dos o más empleos han aumentado en un 30% en los últimos cinco años. Además, quienes firman dos o más contratos indefinidos en un solo mes se han multiplicado por 15.

Estos indicadores reflejan un mercado con más ocupación, pero también con trayectorias laborales fragmentadas. Un joven puede figurar como empleado en las estadísticas, mientras que, a la vez, enfrenta jornadas reducidas, contratos continuos o ingresos insuficientes.

El paro juvenil sigue siendo el principal desequilibrio

Aunque la creación de empleo ha contribuido a bajar el desempleo, la brecha entre los jóvenes y el resto de la población sigue siendo notable. En el segundo trimestre de 2026, la tasa de paro entre los menores de 25 años se situó en el 23,8%, en comparación con el 9,9% del total de la población activa.

La situación empeora para los adolescentes de 16 a 19 años, quienes enfrentan una tasa del 41,1%. Para el grupo de 20 a 24 años, el desempleo alcanza el 19,9%, aproximadamente el doble de la media general.

Al analizarlo por sexos, las jóvenes menores de 25 años presentaron una tasa de paro del 24,5%, frente al 23,2% de los hombres. En el rango de 16 a 19 años, la diferencia se amplía: el desempleo afecta al 42,9% de las mujeres, mientras que al 40% de los varones.

La Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2026 ha corroborado la mejora en la ocupación. Con un aumento de 359.300 empleos y una reducción del 7,3% en el paro juvenil que lo sitúa en el 31,1%, según el Ministerio de Economía, el avance es notable, aunque la cifra sigue siendo la más alta entre los diferentes grupos de edad.

Una brecha que cambia con la edad

La desigualdad laboral entre hombres y mujeres no desaparece; más bien adopta diferentes formas a lo largo de las etapas de la vida. En las edades más tempranas, los varones nacidos en España están por debajo en términos de ocupación en comparación con sus contemporáneos de hace 20 años. No obstante, a partir de los 25 años, la brecha de género tiende a ampliarse en favor de los hombres en ciertos ámbitos laborales.

Los cuidados familiares son un factor clave en esta dinámica. La llegada de hijos impacta de forma desigual en las trayectorias profesionales y la disponibilidad para trabajar. Así, vemos un mercado con una creciente participación femenina en comparación con épocas anteriores, pero aún marcado por desigualdades en salarios, horarios y oportunidades de promoción.

El desafío no radica exclusivamente en crear más puestos de trabajo. Também implica mejorar su duración, horarios y salarios, sobre todo para quienes están comenzando su carrera laboral. Aunque la economía española ya ha recuperado la cantidad de empleo, aún debe demostrar que es capaz de ofrecer a los jóvenes algo más que un acceso precario al mercado laboral.

Como dato interesante, los jóvenes de 20 a 24 años son el grupo que ha visto un mayor aumento en su ocupación durante el tercer trimestre de 2026, con 132.400 personas más. La estadística mejora; ahora bien, la cuestión es cuánto tiempo podrán convertir ese primer empleo en una carrera profesional estable.