La familia okupa de Vitoria cobraba 2.454 euros al mes en ayudas, que paga el contribuyente español, y se iba de vacaciones a Marruecos

El desalojo de una familia con seis hijos menores en Vitoria ha reavivado la discusión sobre la vivienda, las ayudas públicas y los criterios de vulnerabilidad. Un artículo de Libertad Digital se centra en los 2.454,18 euros mensuales que la familia recibía a través de diversas prestaciones.

El lanzamiento tuvo lugar el 23 de octubre en el barrio de Sansomendi, tras varios años de disputas legales. La familia, de origen marroquí y con seis niños a su cuidado, ocupaba el inmueble como inquilinos. El propietario reclamaba su devolución para uso personal y, según los informes de la prensa local, también se encontraba en una situación de vulnerabilidad.

Cinco años de conflicto por la vivienda

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuyo gobierno está liderado por la alcaldesa Maider Etxebarria —del PSE-EE, en coalición con el PNV—, asegura que la familia tenía conocimiento desde octubre de 2019 sobre la decisión del propietario de no renovar el contrato. Este necesitaba regresar al piso con su familia. Sin embargo, durante este proceso, se vio obligado a vivir de alquiler en una habitación junto a su esposa embarazada y su pequeño.

La situación se complicó porque la familia desalojada sostiene que, a pesar de contar con ingresos, no lograba encontrar otra vivienda. No obstante, el consistorio considera que no estaba ante una emergencia sobrevenida que justificara otorgarle un piso público de manera inmediata. Esta decisión se basó en una evaluación individual llevada a cabo por los servicios sociales.

Desde el Ayuntamiento se afirma que se ofreció una acogida provisional urgente en un recurso social, opción que fue rechazada por la familia, según un comunicado oficial. Además, los servicios sociales advirtieron que no hay viviendas disponibles para ser asignadas de manera directa fuera de los procesos habituales.

Más de 2.450 euros en prestaciones

Los 2.454,18 euros que recibía la familia no provenían de una sola ayuda. El informe municipal al que hace referencia El Correo detalla varias prestaciones y apoyos:

Ingreso Mínimo Vital.

Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco.

Prestación Económica de Vivienda.

Complementos para la infancia.

Ayudas de emergencia.

Soporte del Banco de Alimentos.

Este importe representa el total de ingresos y ayudas que percibía la unidad familiar. El caso ha suscitado críticas en el ámbito político y plantea la necesidad de diferenciar entre las diversas prestaciones creadas para atender necesidades específicas y el debate sobre si dichos recursos deberían influir en el acceso a una solución habitacional.

El expediente también revela que la familia realizó un viaje a Marruecos durante 38 días en el verano de 2026. Según la información divulgada, dicha salida generó una penalización de 354,74 euros en una de las prestaciones y coincidió con la interrupción de su búsqueda activa de empleo y vivienda.

Dos situaciones de vulnerabilidad enfrentadas

Uno de los aspectos más polémicos del asunto es que la vulnerabilidad no se limita a quienes fueron desalojados. El propietario igualmente solicitó acreditaciones oficiales de vulnerabilidad social y económica, respaldadas por informes técnicos municipales. Esta dualidad de situaciones plantea el dilema de cómo actuar cuando el propietario necesita su única vivienda y el inquilino, además, tiene menores a su cargo sin una alternativa inmediata.

El consistorio sostiene que los servicios sociales evaluaron las circunstancias de ambas partes dentro de su competencia. En su comunicado, enfatiza que la familia había estado recibiendo apoyo público durante años y que continuarán atendiendo sus necesidades, aunque no se les concederá de manera extraordinaria una vivienda.

El caso deja varios datos relevantes:

Elemento Información conocida Menores a cargo Seis Ayudas mensuales citadas 2.454,18 euros Conocimiento del conflicto Desde octubre de 2019 Duración del viaje a Marruecos 38 días Penalización comunicada 354,74 euros Alternativa municipal Acogida provisional rechazada

Así, el debate continuará centrándose en una cuestión compleja: cómo proteger a las familias vulnerables sin que la necesidad de una parte implique la pérdida de derechos de la otra. En Vitoria, el desalojo ha demostrado que la crisis de la vivienda no siempre enfrenta a un propietario acomodado contra un inquilino sin recursos; en ocasiones, ambas partes requieren una vivienda que no llega para todos.