El negocio detrás de la IA

TRABAJADORES QUE CASI NADIE VE.

Mientras las grandes tecnológicas invierten miles de millones en desarrollar modelos de inteligencia artificial, existe toda una actividad humana dedicada a etiquetar datos, revisar contenidos, evaluar respuestas y corregir errores. Son tareas esenciales para numerosos procesos de entrenamiento y mejora de los sistemas de IA, pero sus condiciones laborales rara vez ocupan los titulares.

¿QUÉ OCURRE CUANDO UNA PERSONA TRABAJA PARA UNA PLATAFORMA INTERNACIONAL QUE LE PAGA POR CADA TAREA? Sus ingresos pueden depender del volumen de encargos disponibles, de las tarifas establecidas por la plataforma y de sistemas automatizados que distribuyen y evalúan el trabajo. Esto plantea preguntas importantes sobre estabilidad, remuneración, transparencia y capacidad de negociación.

ESPAÑA TAMBIÉN FORMA PARTE DE ESTA ECONOMÍA DIGITAL GLOBAL. Trabajar a distancia permite participar en proyectos internacionales sin salir de casa, pero también supone competir en mercados laborales donde las condiciones pueden variar enormemente. El problema es que todavía no disponemos de cifras suficientemente sólidas para determinar cuántas personas trabajan específicamente en España etiquetando datos o evaluando modelos de IA, cuánto cobran o cómo han evolucionado sus ingresos.

LA UNIÓN EUROPEA YA HA RECONOCIDO LOS RIESGOS DEL TRABAJO GESTIONADO POR ALGORITMOS. La Directiva (UE) 2024/2831, relativa al trabajo en plataformas digitales, busca mejorar la determinación de la situación laboral de estos trabajadores, aumentar la transparencia de las decisiones automatizadas y reforzar sus derechos. Su plazo de transposición vence el 2 de diciembre de 2026. La aplicación concreta de estas normas dependerá de las características de cada plataforma y de la relación laboral existente.

LA GRAN PARADOJA ES QUE UNA TECNOLOGÍA CAPAZ DE AUTOMATIZAR MILLONES DE TAREAS TAMBIÉN NECESITA TRABAJO HUMANO PARA FUNCIONAR. Y eso abre un debate económico de enorme importancia: ¿quién captura el valor que genera la inteligencia artificial? ¿Cómo se distribuyen sus beneficios? ¿Qué ocurre con quienes realizan las tareas menos visibles de esta industria?

En este vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE analizamos el trabajo humano que existe detrás de la inteligencia artificial, los riesgos de la contratación mediante plataformas digitales y el desafío que supone para España aprovechar esta revolución tecnológica sin ignorar sus consecuencias laborales. FUENTES: Consejo de la Unión Europea, Eurofound y Directiva (UE) 2024/2831 sobre trabajo en plataformas digitales.