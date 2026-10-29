Sanchéz presume de crecimiento del PIB y estamos en la posicion 16ª en Europa

LAS MENTIRAS ECONÓMICAS DEL SANCHISMO. CAPÍTULO 1: ESPAÑA OCUPA EL PUESTO 16 EN CRECIMIENTO DEL PIB REAL EN EUROPA. ¿España es el motor económico de Europa? ¿Estamos viviendo un milagro económico? Vamos a comprobar qué dicen los datos de Eurostat, comparando la evolución del PIB real de 30 países europeos entre 2018 y 2025, y no solamente las cifras de un trimestre o de un año. ESPAÑA HA CRECIDO UN 12,3 % ENTRE 2018 Y 2025. Nuestro PIB real pasa de 1.178.780 millones de euros a 1.323.961 millones, medidos mediante índices de volumen encadenados con referencia 2015. Es cierto que el crecimiento español supera el 9,4 % registrado por la Unión Europea y el 8,4 % de la zona euro. Pero también es cierto que España ocupa el puesto 16 entre los 30 países incluidos en esta comparación. Quince economías presentan un crecimiento acumulado superior al nuestro.

IRLANDA ENCABEZA LA CLASIFICACIÓN CON UN 53,2 %, SEGUIDA DE MALTA CON UN 39,9 % Y CHIPRE CON UN 38,7 %. Croacia crece un 27,3 %, Polonia un 23,7 %, Bulgaria un 22,3 % y Lituania un 22 %. También superan a España Eslovenia, Dinamarca, Rumanía, Portugal, Islandia, Grecia, Hungría y Suiza.

PORTUGAL, CON UN 14,3 %, TAMBIÉN CRECE MÁS QUE ESPAÑA. Y mientras España acumula un avance del 12,3 %, otras grandes economías europeas presentan resultados inferiores: Francia crece un 7,8 %, Italia un 6,9 % y Alemania solamente un 1,9 %. Este contraste ayuda a entender por qué España puede superar la media europea sin ocupar los primeros puestos de la clasificación.

EL PROBLEMA ES CONFUNDIR CRECER MÁS QUE LA MEDIA CON SER LÍDER DE CRECIMIENTO. Son dos afirmaciones completamente diferentes. También hay que distinguir el crecimiento acumulado de siete años de las tasas interanuales recientes y recordar que el PIB total no nos dice, por sí solo, cuánto ha mejorado el bienestar de cada ciudadano. Para eso debemos examinar también el PIB real por habitante, la productividad, el empleo y la renta disponible.

En este primer capítulo de LAS MENTIRAS ECONÓMICAS DEL SANCHISMO, dentro de SI EL GOBIERNO LO PERMITE, analizamos las cifras de Eurostat y planteamos una pregunta muy sencilla: si quince países europeos han aumentado su PIB real más que España desde 2018, ¿podemos hablar de liderazgo económico europeo? La comparación incluye 30 países europeos, tanto miembros de la UE como países que no pertenecen a ella. El puesto 16 se refiere exclusivamente a esta selección y al período 2018-2025.