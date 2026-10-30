El PSOE huele a podrido en la tragedia de Urda: Técnicos de Transportes hallan un sobrecoste en la línea de 10,9 millones que exigió ‘un tercero’

La tragedia de Urda plantea una nueva interrogante: ¿qué pasó con el contrato destinado a modernizar la seguridad de la línea?

Según publica Alejando Entrambasaguas en El Debate, expertos del Ministerio de Transportes han hallado un sobrecoste de 10,9 millones de euros, cifra que el expediente atribuye a la exigencia de “un tercero”.

Esta revisión se ejecutó tras el choque entre un tren AVE y un convoy de Iryo, ocurrido el 28 de octubre en Toledo, en un segmento donde el sistema de seguridad LZB presentó una avería.

La investigación aún está en curso para determinar las causas precisas del accidente y atribuir responsabilidades, aunque los hallazgos del expediente añaden presión sobre la gestión de la infraestructura ferroviaria.

Una discrepancia millonaria sin justificación clara

El contrato para modernizar el sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla fue otorgado a Thales. Adif había establecido un presupuesto de 108,38 millones de euros sin IVA, mientras que la empresa ofreció una propuesta de 77,55 millones, un 28,45% por debajo del importe de licitación.

Sin embargo, el coste estimado por el Ministerio en enero de 2026 alcanzaba los 104,72 millones de euros. Así, la diferencia entre el monto adjudicado y esta cifra asciende a 10,89 millones, lo que representa un aumento del 11,6%. Los técnicos que llevaron a cabo la revisión del expediente no han encontrado, según la información divulgada, una justificación adecuada que explique este incremento.

Dicha revisión fue solicitada a un grupo conformado por cinco funcionarios. Su misión consistía en analizar el contrato y comparar las condiciones iniciales con el coste actualizado de la obra. El expediente menciona que el importe adicional fue reclamado por “un tercero”, aunque no identifica de manera precisa quién lo exigió ni el motivo.

La revisión se centra en varios aspectos:

Presupuesto inicial de Adif: 108,38 millones de euros sin IVA.

Oferta de Thales: 77,55 millones.

Coste comunicado por el Ministerio en enero de 2026: 104,72 millones.

Diferencia entre la adjudicación y el coste posterior: 10,89 millones.

Más de tres años de demora en el cambio tecnológico

El contrato tenía como objetivo sustituir el sistema alemán LZB por el europeo ERTMS. La modernización estaba planeada para ejecutarse en un plazo de 52 meses, pero ya acumula más de tres años de retraso. Mientras tanto, la infraestructura ha tenido que operar con el sistema antiguo.

Esta demora ha obligado a utilizar dos tecnologías distintas de control ferroviario. El ERTMS busca establecer un estándar común para las redes europeas y aumentar la interoperabilidad. El LZB, que sigue en funcionamiento en gran parte del trayecto, regula la circulación y puede ordenar el frenado automático al detectar riesgos.

La coexistencia de ambos sistemas también ha encarecido el mantenimiento. El Consejo de Ministros aprobó, un día antes del accidente, una ampliación de 11,5 millones de euros en el contrato de conservación de los sistemas de control y señalización de las líneas Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y el ramal La Sagra-Toledo.

El contrato, otorgado a la UTE GTS Sistem Mantenimiento Madrid-Sevilla, incluye tanto el mantenimiento del LZB como los trabajos relacionados con la implementación del ERTMS. La ampliación se justifica, entre otros motivos, por la necesidad de mantener activos ambos sistemas durante un periodo superior al previsto.

Incidencias previas en el tramo de Urda

Los antecedentes operativos también son parte del debate. Adif reportó al menos 13 incidentes en el tramo de Urda desde la llegada de Óscar Puente al Ministerio de Transportes en noviembre de 2023. Nueve de estos estuvieron relacionados con la señalización, dos con robos de cable y otros dos con trenes que circulaban por la vía.

El último aviso sobre problemas de señalización se registró aproximadamente tres meses y medio antes del accidente. La investigación deberá determinar si estos episodios estaban conectados con la avería del LZB que tuvo lugar el 28 de octubre, dado que por ahora no hay una relación comprobada entre ellos.

La cronología sugiere que el origen de la emergencia radica en un fallo del sistema de seguridad. Varias circulaciones fueron detenidas y, poco después, el centro de control de Adif autorizó la reanudación del servicio a velocidad normal. Según la información divulgada, la normativa exigía circular en condiciones de marcha a la vista, permitiendo al tren detenerse ante cualquier obstáculo.

La responsabilidad sigue sin estar clara. El Gobierno ha señalado al centro de control y el presidente Pedro Sánchez ha apoyado la teoría de que hubo un error humano, mientras que varios partidos políticos han solicitado respuestas en el Congreso. Puente ha anunciado que comparecerá de forma voluntaria.

La combinación de un sistema obsoleto, una modernización postergada, incidentes acumulados y contratos revisados a última hora plantea una pregunta esencial: si la red dependía de una tecnología que debía ser reemplazada, cada retraso acarrea un coste que ya no solo se mide en términos económicos.