Pagamos más impuestos que Alemania

¡ESPAÑA YA SUPERABA A ALEMANIA EN RECAUDACIÓN TRIBUTARIA SOBRE EL PIB EN 2024!

Los datos de Eurostat que analizamos hoy muestran que España alcanzó el 24,0 % del PIB en ingresos tributarios durante 2024, frente al 23,4 % de Alemania. En 2018, la situación era muy diferente: España registraba un 22,8 % y Alemania un 24,5 %. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

ENTRE 2018 Y 2025, LA PRESIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA PASA DEL 22,8 % AL 24,9 % DEL PIB. Son 2,1 puntos porcentuales más, un incremento relativo del 9,2 %. Mientras tanto, según la serie utilizada, la media de la Unión Europea desciende desde el 26,9 % hasta el 26,3 %, una reducción de 0,6 puntos. La distancia entre España y la media comunitaria se estrecha considerablemente.

ALEMANIA Y FRANCIA PRESENTAN UNA EVOLUCIÓN MUY DIFERENTE ENTRE 2018 Y 2024. Alemania pasa del 24,5 % al 23,4 % del PIB, una reducción de 1,1 puntos porcentuales. Francia baja desde el 30,6 % hasta el 28,9 %, una caída de 1,7 puntos. España, por el contrario, sube desde el 22,8 % hasta el 24,0 %. También resulta interesante el caso de Italia, que registra un 29,5 % en 2025, y el de Irlanda, que alcanza el 18,7 %.

¿POR QUÉ AUMENTA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON EL PIB? Para responder hay que estudiar la evolución de los salarios, los beneficios empresariales, el consumo, la inflación, la progresividad del IRPF y los cambios normativos. La falta de actualización de determinados parámetros fiscales frente a la inflación también puede contribuir a elevar la tributación efectiva, incluso sin modificar los tipos nominales.

En este nuevo vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE examinamos la evolución de la presión tributaria española desde 2018 y la comparamos con Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea. Porque una cosa es afirmar que España recauda más impuestos y otra muy distinta es explicar por qué crece esa recaudación y qué consecuencias tiene para familias y empresas.