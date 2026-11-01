Pensionistas: así subirá la jubilación en 2027 según el IPC de noviembre

La pensión de jubilación enfrenta 2027 con una previsión de incremento que probablemente superará la que se ha aplicado este año. Las proyecciones actuales apuntan a una revalorización de las pensiones contributivas que rondaría el 3,5%, pero este dato definitivo queda sujeto a la inflación de noviembre.

La cifra provisional se conocerá cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el indicador adelantado el 27 de noviembre. El dato definitivo se anunciará el 15 de diciembre, momento en el que se podrá cerrar el cálculo oficial.

La fórmula que determinará la subida

El incremento no se calcula a partir del IPC de un solo mes. La normativa vigente establece que se tome en cuenta la media de las tasas interanuales que se registren entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

Este mecanismo tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los pensionistas en relación a la evolución de los precios. Sin embargo, utiliza datos de inflación del pasado, por lo que el aumento puede quedar temporalmente por debajo del coste de vida si los precios siguen al alza de manera notable.

Los análisis económicos se sitúan en un escenario ajustado:

3,5% : hipótesis que muchos pronósticos consideran más verosímil.

: hipótesis que muchos pronósticos consideran más verosímil. 3,6% : posible si el IPC de noviembre eleva la media más allá del umbral de redondeo.

: posible si el IPC de noviembre eleva la media más allá del umbral de redondeo. Por debajo de esas cifras: exigiría una moderación notable de los precios en el tramo final del año.

La inflación interanual se situó en el 4,9% en septiembre, impulsada en parte por el sector energético y los combustibles. Esta situación ha elevado las previsiones sobre la revalorización para 2027, en comparación con el incremento general del 2,7% aplicado en 2026.

Cuánto supondría para una pensión media

Con una pensión media de jubilación de 1.577,6 euros mensuales, una subida del 3,5% significaría unos 55,22 euros más al mes. En 14 pagas, el aumento sería aproximadamente de 773,08 euros al año.

Si la revalorización final alcanzase el 3,6%, el incremento mensual se situaría alrededor de 56,79 euros, lo que traduciría en una mejora anual cercana a 795,06 euros.

Revalorización Aumento mensual aproximado Aumento anual en 14 pagas 3,5% 55,22 euros 773,08 euros 3,6% 56,79 euros 795,06 euros

La diferencia entre ambos escenarios sería mínima para cada pensionista: alrededor de 1,57 euros mensuales en la pensión media. Para una prestación de 1.000 euros, el aumento sería de 35 euros mensuales con una subida del 3,5% y de 36 euros con el 3,6%.

El impacto sobre el crecimiento económico

Este ajuste también repercutirá en el consumo. Millones de hogares recibirán ingresos nominales mayores a partir de enero, lo que podría soportar el gasto en alimentación, vivienda, servicios y comercio local. Este impulso será más evidente en aquellas regiones con una población envejecida y con una fuerte dependencia de las pensiones.

A su vez, la revalorización incrementará el gasto por parte de la Seguridad Social. El impacto sobre el crecimiento dependerá de cuánto de ese incremento se destine al consumo y de si la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo. Si los precios mantienen una tendencia alta, una parte del aumento servirá únicamente para compensar el incremento de los precios de los bienes y servicios.

Así que, el dato de noviembre será la clave en este cálculo. La nueva nómina comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2027, una vez que se hable de manera oficial del porcentaje de revalorización.