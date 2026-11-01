La Seguridad Social confirma: la pensión máxima subirá a 3.481 euros en 2027

La pensión máxima se dirige hacia 2027 con un aumento que superará la revalorización ordinaria. Este límite podría elevarse hasta 3.481 euros mensuales, comparado con los 3.359,60 euros establecidos para 2026.

Sin embargo, esta cifra sigue siendo una proyección. El dato definitivo dependerá de la inflación que se registre hasta noviembre y de la autorización de las cuantías oficiales. La evolución media del IPC entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026 será la referencia a seguir.

Un aumento vinculado al IPC

La normativa actual indica que las pensiones contributivas se revisen anualmente con base en la media de las tasas interanuales del IPC del periodo correspondiente. Este sistema busca garantizar el poder de compra en momentos de incremento de precios de productos y servicios.

Las previsiones sugieren una revalorización general cercana al 3,5% en 2027. Si se confirma este porcentaje, la pensión máxima verá un aumento adicional por la fórmula específica que se aplica al límite superior.

Concepto Importe estimado Pensión máxima en 2026 3.359,60 euros al mes Pensión máxima prevista en 2027 Alrededor de 3.481 euros al mes Importe anual previsto Aproximadamente 48.735 euros en 14 pagas Incremento aproximado Cerca de 121 euros mensuales

Desde 2025, la cuantía máxima incluye un incremento adicional acumulativo de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050. Con una inflación del 3,5%, el aumento total del límite se situaría en torno al 3,615%.

No todos recibirán la misma cantidad

El principal aspecto que varía es el momento en el que se genera el derecho a la prestación. El aumento adicional se aplicará a las pensiones máximas generadas en 2027, por lo que solo quienes se jubilen ese año y cumplan con los requisitos podrán alcanzar este tope.

Aquellos que ya perciben la pensión máxima no recibirán este complemento específico. Su prestación se ajustará a la revalorización general que se determine en función del IPC. Con un incremento del 3,5%, pasarían de 3.359,60 euros a aproximadamente 3.477 euros mensuales.

La cifra final también se verá influenciada por la carrera de cotización, las bases reguladoras y los límites legales establecidos. Jubilarse en 2027 no asegura automáticamente el cobro de la pensión máxima.

La inflación marcará el salario de enero

El aumento en los precios de la energía, la alimentación y otros bienes impacta directamente en el cálculo de las pensiones. Aunque un incremento del 3,5% eleva los ingresos nominales, su efecto real estará condicionado por si los precios suben a un ritmo más rápido o más lento durante el año siguiente.

Aún quedan pendientes los datos definitivos de octubre y noviembre que cerrarán la media utilizada por la Seguridad Social. El dato final de inflación de noviembre será clave para determinar el porcentaje y, posteriormente, las nuevas cuantías máximas, mínimas y ordinarias.

La previsión convierte a la inflación en un factor crucial para millones de familias: aquel mismo indicador que encarece la vida diaria definirá cómo aumentarán las pensiones a partir de enero de 2027.