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EL MIEDO MODIFICA LOS HÁBITOS DE VIAJE

Billetes por 7 euros: el accidente ferroviario de Urda desploma los precios de la Alta Velocidad

La disminución en la demanda tras el accidente de Urda abarata algunas rutas de tren, mientras que el cierre del corredor sur encarece los vuelos y las alternativas en carretera

Renfe y Cercanías - Imagen generada con IA
Renfe y Cercanías - Imagen generada con IA
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Un billete que conecta Madrid con Valladolid por siete euros ilustra el efecto inmediato que ha dejado el accidente de Urda sobre el sector ferroviario. La demanda ha disminuido, lo que ha llevado a que algunas tarifas se reduzcan en más de un 40% en un corto periodo de tiempo.

No obstante, este impacto no se ha dado de forma homogénea. Si bien ciertos trenes de Alta Velocidad operan con precios notablemente bajos, la suspensión del servicio entre Madrid y Andalucía ha puesto presión sobre los vuelos, los coches compartidos y los vehículos de alquiler.

El desplome de las tarifas

En la ruta Madrid-Valladolid, los billetes para todo noviembre están disponibles desde siete euros, en contraste con los 15 euros que habían sido la opción más barata hace poco tiempo, incluso en compras anticipadas.

Otros trayectos también muestran importantes reducciones de precios:

RutaPrecio observadoReferencia habitual
Madrid-Barcelona30 euros53 euros de media; más de 100 euros con poca antelación
Madrid-Lérida26 eurosCerca de 85 euros la semana anterior
Madrid-Alicante15 eurosEntre 30 y 55 euros en una semana típica
Madrid-A Coruña o ZaragozaMenos de 25 eurosMás de 45 euros de media

La razón es simple: el miedo a viajar en tren ha disminuido las reservas. Los operadores emplean precios flexibles, ajustando las tarifas según la ocupación prevista. Con menos pasajeros, aparecen más billetes económicos, aunque esta situación puede sufrir cambios cuando regrese la confianza o se incremente la demanda en ciertas fechas.

El corredor sur, fuera de funcionamiento

El accidente del 28 de octubre, en el que un tren de Renfe chocó con otro de Iryo en Toledo, resultó en la suspensión de la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Adif mantiene el tramo cerrado hasta nuevo aviso, y Renfe ha restringido la venta de billetes para este corredor hasta el 13 de diciembre, aunque esto no significa que la interrupción necesariamente se extienda hasta esa fecha.

La falta de servicios ferroviarios ha llevado a miles de viajeros a buscar alternativas. Iberia ha establecido temporalmente un precio máximo de 99 euros en clase turista y 149 euros en clase Business para los vuelos entre la capital y Andalucía. Otras aerolíneas han aumentado la frecuencia de sus vuelos, pero la demanda ha disparado algunos precios.

En las primeras horas tras el incidente, se llegaron a encontrar vuelos de hasta 600 euros por trayecto. Los viajes compartidos entre Madrid y Sevilla, que normalmente rondan los 23 euros por plaza, se incrementaron a unos 45 o 50 euros.

La disparidad de precios entre las diferentes rutas revela cómo actúa el mercado cuando se pierde de repente una parte significativa de la oferta: los trenes que siguen en operación bajan las tarifas para atraer pasajeros, mientras que los trayectos afectados trasladan la escasez directamente a los precios. De esta manera, el costo del billete se convierte en un claro indicador de una crisis que aún mantiene desconectadas a Madrid y varias ciudades andaluzas.

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