Apple incrementa su beneficio un 18% y cierra su mejor año fiscal gracias al iPhone

Apple ha finalizado su ejercicio fiscal 2026 con cifras extraordinarias. La firma estadounidense ha visto aumentar su beneficio neto un 18%, alcanzando los 132.175 millones de dólares, mientras que sus ingresos crecieron un 15%. El iPhone se mantiene como el protagonista en esta trayectoria, que también evidenció el incremento en la importancia de los servicios.

El conglomerado con sede en Cupertino, Estados Unidos, facturó 478.834 millones de dólares entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. Esta cifra supera notablemente los 416.200 millones alcanzados el año anterior y reafirma la robustez de la marca en un sector tecnológico cada vez más competitivo y ante el alza de los costes de producción.

El iPhone concentra el impulso

El último trimestre del ejercicio, que concluyó el 26 de septiembre, generó ingresos por 114.477 millones de dólares, lo que representa un incremento del 11,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto trimestral fue de 30.711 millones, frente a los 27.466 millones obtenidos en el trimestre previo.

Durante estos tres meses, el iPhone aportó 57.580 millones de dólares, un 17% más que en el mismo trimestre del año anterior. Este dato establece un récord para el mes de septiembre y confirma que el teléfono sigue representando más de la mitad de las ventas de Apple.

La compañía atribuye esta mejora a la creciente demanda de los nuevos modelos y a los avances en las actualizaciones de dispositivos. Cabe mencionar que el último trimestre solo contabilizó ocho días de ventas de los nuevos modelos iPhone 18 Pro, por lo que el impacto completo de esta gama se verá reflejado en los próximos informes financieros.

Indicador Ejercicio 2026 Variación Ingresos anuales 478.834 millones de dólares +15% Beneficio neto anual 132.175 millones de dólares +18% Ingresos del trimestre 114.477 millones de dólares +11,7% Ventas del iPhone en el trimestre 57.580 millones de dólares +17%

Los servicios ganan peso

La división de servicios, que comprende App Store, iCloud, Apple Music y Apple TV, también alcanzó cifras récord. Sus ingresos trimestrales rondaron los 31.600 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 10%.

Este sector proporciona a la empresa ingresos recurrentes y disminuye su dependencia de los ciclos de renovación de hardware. La base instalada de dispositivos activos supera los 2.500 millones, representando un amplio mercado para incrementar suscripciones, aplicaciones y otros servicios digitales.

Sin embargo, esta evolución no queda exenta de riesgos. Apple anticipa para el trimestre navideño un margen bruto de entre el 45% y el 46%, por debajo del 47,9% del periodo anterior. El aumento en el coste de los chips de memoria y otros componentes podría ejercer presión sobre los gastos, aunque la firma confía en que los ingresos se incrementen entre un 7% y un 10% interanual.

Este ejercicio también marca el primer cierre anual con John Ternus como consejero delegado. Su primer trimestre al mando de la compañía se enfrenta a un desafío significativo: establecer un récord de ventas, mantener la fortaleza del iPhone y abordar una nueva etapa donde el crecimiento deberá coexistir con mayores costes y expectativas elevadas del mercado.