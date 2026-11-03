Hacienda: Paga primero y reclama después

¿Sabías que en 2024 el contribuyente ganó 4 de cada 10 reclamaciones contra Hacienda? Y aun así, para recurrir, primero tienes que pagar o avalar. Cuando hablamos de mejorar la Administración, casi siempre acabamos hablando de más gasto, más presupuesto o más impuestos. Pero hay reformas que no cuestan prácticamente nada y que dependen solo de cambiar las reglas y los incentivos.

En este vídeo analizo las dos propuestas que Ignacio Basco, del Movimiento de Contribuyentes en Acción, plantea en Libre Mercado.

La primera: eliminar el incentivo económico que cobran los inspectores ligado a su actividad.

Un sistema en el que quien sanciona puede ganar más por sancionar genera incentivos perversos. Si su sueldo es insuficiente, que se suba, pero sin vincularlo a las actas.

La segunda: acabar con el «paga primero y reclama después». Hoy, para recurrir una sanción hay que pagar o presentar un aval bancario, algo que muchos autónomos y pymes no pueden permitirse. La propuesta es que recurrir suspenda automáticamente el cobro hasta que la resolución sea firme. Hacienda no pierde nada, porque cobra después y con intereses de demora.

Los datos de los Tribunales Económico-Administrativos en 2024 son claros.

Resolvieron 222.737 reclamaciones y dieron la razón al contribuyente, total o parcialmente, en 91.769, un 41,2%. En el IRPF fue más de la mitad: 32.830 de 63.911. Ninguna de las dos medidas exige una reforma fiscal. La primera depende de una resolución de la Agencia Tributaria y la segunda de un cambio acotado en la Ley General Tributaria.

La calidad de una Administración no depende solo de cuánto gasta, sino de cómo funciona y de cómo trata a los ciudadanos.