El pueblo de Barcelona donde nace el Llobregat y venden un croissant de un kilo

Este municipio de montaña de la provincia de Barcelona parece diseñado para caminar despacio: casas de piedra, tejados inclinados, calles empedradas, bosques que cambian de color con las estaciones y el sonido constante del agua.

Pero, además, tiene dos argumentos que lo distinguen de otros destinos: aquí nacen las aguas del río Llobregat y se hornea un croissant gigante de un kilo que se ha convertido en uno de los reclamos gastronómicos más comentados de la zona.

Un pueblo de aire alpino en plena provincia de Barcelona

Castellar de n’Hug está situado en la comarca del Berguedà, en el entorno del Parque Natural del Cadí-Moixeró. Su ubicación, en una zona elevada y rodeada de sierra, explica su estética de pueblo de montaña y su clima más fresco que el de Barcelona ciudad.

El acceso discurre entre bosques de pinos, hayas, robles y fresnos.

En otoño, el paisaje se transforma en una paleta de tonos ocres, amarillos y rojizos que convierte el trayecto en parte de la experiencia.

Durante los meses fríos, la combinación de relieve, piedra y vegetación refuerza su parecido con una postal alpina.

El núcleo urbano se levanta al pie de un acantilado y conserva una arquitectura popular marcada por fachadas de mampostería, portones de madera y cubiertas a dos aguas.

Las Fonts del Llobregat: una cascada que sale directamente de la roca

La gran imagen de Castellar de n’Hug está a poca distancia del casco histórico. Las Fonts del Llobregat son uno de los nacimientos más singulares de Cataluña:

El agua emerge de forma abrupta desde una pared rocosa, formando chorros, cascadas y velos blancos que caen entre la vegetación.

Es el origen del río Llobregat, uno de los cursos fluviales más importantes de la región.

El sendero de acceso es corto —no llega al kilómetro— y apto para la mayoría de visitantes, aunque el tramo final requiere bajar por escaleras de piedra.

El mejor momento para ver el salto de agua con fuerza suele ser después de lluvias o durante el deshielo.

Cerca del río hay mesas de madera, lo que permite organizar un picnic sencillo en plena naturaleza.

¿Qué ver en Castellar de n’Hug, además de la cascada?

El casco histórico del municipio también merece una visita:

La iglesia de Santa Maria de n’Hug , un templo de carácter románico con campanario de cuatro arcos.

, un templo de carácter románico con campanario de cuatro arcos. El antiguo lavadero , un espacio que explica la vida cotidiana del pueblo antes de la llegada de los servicios modernos.

, un espacio que explica la vida cotidiana del pueblo antes de la llegada de los servicios modernos. El Museo del Pastor , dedicado al oficio ganadero que ha marcado la economía, el paisaje y la cultura local durante generaciones.

, dedicado al oficio ganadero que ha marcado la economía, el paisaje y la cultura local durante generaciones. Los Balços ofrecen una panorámica amplia de la sierra y del valle del Llobregat.

El croissant gigante de Ca la Quima: un kilo de reclamo turístico

En Castellar de n’Hug, la gastronomía tiene un protagonista inesperado. Ca la Quima es conocida por elaborar un croissant gigante de aproximadamente un kilo, una pieza pensada para compartir que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del municipio.

Más que una simple anécdota, el dulce funciona como un imán para visitantes y como producto turístico local.

¿Cuándo ir a Castellar de n’Hug?

Si quieres visitar este singular municipio ten en cuenta que:

El otoño es una de las épocas más atractivas por el color de los bosques y el contraste entre la vegetación y la piedra del pueblo.

La primavera y el deshielo suelen ofrecer una mayor presencia de agua en las Fonts del Llobregat.

El invierno aporta una atmósfera de montaña especialmente marcada.

Antes de viajar, es recomendable revisar el pronóstico meteorológico, especialmente si se quiere ver la cascada con un caudal elevado. También conviene llevar ropa de abrigo en los meses fríos y calzado adecuado para las calles empedradas y los tramos húmedos del recorrido.