Si el Gobierno lo permite

Grecia, Portugal e Italia crecen más que España.

Archivado en: Economía

Entre 2018 y 2025 el PIB per cápita real de España creció apenas un 6,2%, de 25.230 a 26.790 euros por habitante según Eurostat.

Es menos de un 1% al año.

Con ese dato, España ocupa el puesto 19 de 30 países europeos en crecimiento de la riqueza por habitante. Mientras tanto, países que hace no tanto mirábamos por encima del hombro nos están ganando terreno.

Grecia ha crecido un 15,4%, Portugal un 9,9% e Italia un 9,8%.

Irlanda, a la cabeza, un 37%.

Polonia, Croacia o Bulgaria crecen a ritmos de entre el 25 y el 30%.

La media de la Unión Europea ha crecido un 7,6%, más que España.

El resultado es que nos alejamos de Europa: en 2018 la renta por habitante española era el 85,1% de la media europea y en 2025 ha bajado al 84,0%.

El PIB total puede crecer mucho y el Gobierno puede presumir de ello, pero lo que de verdad mide si los ciudadanos viven mejor es la riqueza por habitante. Y ahí los números cuentan otra historia.

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