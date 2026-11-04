Paro: peor mes de octubre desde la pandemia con 2,4 millones de desempleados

El mercado laboral en España concluyó octubre con una paradoja: más empleo, pero también un aumento en el desempleo. El número de parados se incrementó en 43.128 personas, alcanzando así los 2.422.633, el mayor aumento en este mes desde 2020.

El aumento del desempleo se concentra, principalmente, en el sector servicios, que vio un incremento de casi 27.000 parados tras el cierre de la temporada turística. Este fenómeno es habitual en la transición de empleo entre verano y otoño, pero también pone de manifiesto un dato significativo: el paro registrado mantiene su nivel más bajo para octubre desde 2007.

Más afiliados y más personas en busca de empleo

Esta aparente contradicción tiene su razón de ser. En octubre, más personas se unieron al mercado laboral, lo que llevó a un incremento tanto en el número de ocupados como de desempleados. La Seguridad Social reportó un aumento medio de 186.612 afiliados, alcanzando así una cifra total de 22,62 millones de trabajadores, el mejor registro para este mes en la serie histórica.

El crecimiento en este ámbito fue especialmente impulsado por el sector educativo y por la contratación de trabajadores extranjeros. En términos interanuales, España sumó 784.573 afiliados, lo que equivale a un 3,6% más, mientras que el desempleo disminuyó en 21.133 personas, un 0,86% menos.

La dinámica no fue uniforme para todos los grupos:

El desempleo entre mujeres descendió en 29.360 durante el último año.

En contraposición, el paro masculino creció en 8.227 personas en la misma comparación.

Las mujeres continúan siendo la mayoría entre los parados, con 1.451.105 desempleadas.

Por su parte, los hombres totalizan 971.528 parados.

El número de contratos también experimentó una caída. En octubre se registraron 1.491.069, un 1,3% menos que en el mismo mes del año anterior.

La economía pierde un poco de impulso

El mercado laboral sigue siendo uno de los pilares del crecimiento económico. El PIB español creció un 0,6% en el tercer trimestre y un 2,7% en términos interanuales, destacando el consumo y el gasto público como principales motores.

Sin embargo, la Encuesta de Población Activa reveló cierta desaceleración. Entre julio y septiembre se generaron 73.600 empleos, alcanzando un total de 22,85 millones de ocupados, pero el desempleo aumentó en 95.900 personas. De este modo, la tasa de desempleo subió al 10,18%.

Estos movimientos se deben al aumento de la población activa: 169.500 personas más comenzaron a trabajar o a buscar empleo en dicho trimestre. Esto refleja un mayor interés por parte de la ciudadanía, aunque también ejerce presión sobre un mercado que todavía enfrenta tasas de desempleo elevadas en comparación con otros países de Europa.

Con el otoño ya en marcha, la evolución del sector servicios y la capacidad de la economía para convertir este récord de afiliación en empleo estable marcarán el rumbo en los meses venideros. El desafío no solo radica en crear nuevos puestos de trabajo, sino en hacer que esos empleos sean sostenibles cuando se desvanezca el estímulo estacional.