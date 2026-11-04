Pensionistas: este es el día en el que se cobrarán en cada banco este mes de noviembre

Noviembre trae consigo un ingreso doble para millones de pensionistas: la mensualidad habitual y la paga extra de Navidad. Las entidades bancarias adelantarán los pagos y concentrarán el abono entre el lunes 23 y el miércoles 25 de noviembre.

Sin embargo, no todos los pensionistas recibirán su dinero el mismo día. La Seguridad Social establece que los pagos se realizan a mes vencido, tomando como referencia el primer día hábil del mes siguiente. No obstante, los bancos suelen optar por anticipar el ingreso por motivos comerciales. Además, en noviembre se suma la segunda paga extraordinaria del año, que se abona junto a la prestación habitual.

Fechas previstas según el banco

Entidad Día previsto Bankinter Lunes 23 de noviembre Caja de Ingenieros Lunes 23 de noviembre Unicaja Lunes 23 de noviembre CaixaBank Martes 24 de noviembre Banco Santander Martes 24 de noviembre Ibercaja Miércoles 25 de noviembre BBVA Miércoles 25 de noviembre Banco Sabadell Miércoles 25 de noviembre ING Miércoles 25 de noviembre Kutxabank Miércoles 25 de noviembre Abanca Miércoles 25 de noviembre Cajamar Miércoles 25 de noviembre Laboral Kutxa Miércoles 25 de noviembre

Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja estarán entre las primeras entidades en realizar el ingreso, previsto para el lunes 23. Por su parte, CaixaBank y Banco Santander efectuarán el pago el martes 24, mientras que la mayoría de los restantes bancos lo harán el miércoles 25.

Es importante tener en cuenta que estas fechas están sujetas a posibles ajustes operativos. En algunos casos, el calendario puede depender de si el cliente ha activado un servicio de anticipo o de las condiciones específicas de la cuenta donde se encuentra domiciliada la pensión.

Una paga extraordinaria que llega con la mensualidad

Las pensiones contributivas normalmente se abonan en 14 pagas: 12 mensuales y dos extraordinarias, programadas para junio y noviembre. Por lo tanto, el ingreso de este mes será superior al habitual para aquellos que tengan derecho a la paga completa.

Sin embargo, la cantidad podría ser menor si la pensión se reconoció durante el periodo que genera la paga, o si aplican descuentos, retenciones o límites. Cabe mencionar que hay prestaciones que se distribuyen en 12 mensualidades, así que no todos los beneficiarios recibirán un ingreso adicional en noviembre.

El calendario habitual podría situar la disponibilidad del dinero a principios de diciembre, pero el adelanto por parte de los bancos permitirá a muchos pensionistas contar con su pago antes de que finalice noviembre. Para evitar malentendidos, es recomendable revisar la aplicación del banco y confirmar si la entidad tiene una fecha diferente a la prevista.