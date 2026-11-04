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CALENDARIO DE PENSIONES Y PAGA EXTRA

Pensionistas: este es el día en el que se cobrarán en cada banco este mes de noviembre

La mayoría de los pensionistas recibirá su mensualidad y la paga extraordinaria de Navidad entre el 23 y el 25 de noviembre

Pensionistas: este es el día en el que se cobrarán en cada banco este mes de noviembre
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Noviembre trae consigo un ingreso doble para millones de pensionistas: la mensualidad habitual y la paga extra de Navidad. Las entidades bancarias adelantarán los pagos y concentrarán el abono entre el lunes 23 y el miércoles 25 de noviembre.

Sin embargo, no todos los pensionistas recibirán su dinero el mismo día. La Seguridad Social establece que los pagos se realizan a mes vencido, tomando como referencia el primer día hábil del mes siguiente. No obstante, los bancos suelen optar por anticipar el ingreso por motivos comerciales. Además, en noviembre se suma la segunda paga extraordinaria del año, que se abona junto a la prestación habitual.

Fechas previstas según el banco

EntidadDía previsto
BankinterLunes 23 de noviembre
Caja de IngenierosLunes 23 de noviembre
UnicajaLunes 23 de noviembre
CaixaBankMartes 24 de noviembre
Banco SantanderMartes 24 de noviembre
IbercajaMiércoles 25 de noviembre
BBVAMiércoles 25 de noviembre
Banco SabadellMiércoles 25 de noviembre
INGMiércoles 25 de noviembre
KutxabankMiércoles 25 de noviembre
AbancaMiércoles 25 de noviembre
CajamarMiércoles 25 de noviembre
Laboral KutxaMiércoles 25 de noviembre

Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja estarán entre las primeras entidades en realizar el ingreso, previsto para el lunes 23. Por su parte, CaixaBank y Banco Santander efectuarán el pago el martes 24, mientras que la mayoría de los restantes bancos lo harán el miércoles 25.

Es importante tener en cuenta que estas fechas están sujetas a posibles ajustes operativos. En algunos casos, el calendario puede depender de si el cliente ha activado un servicio de anticipo o de las condiciones específicas de la cuenta donde se encuentra domiciliada la pensión.

Una paga extraordinaria que llega con la mensualidad

Las pensiones contributivas normalmente se abonan en 14 pagas: 12 mensuales y dos extraordinarias, programadas para junio y noviembre. Por lo tanto, el ingreso de este mes será superior al habitual para aquellos que tengan derecho a la paga completa.

Sin embargo, la cantidad podría ser menor si la pensión se reconoció durante el periodo que genera la paga, o si aplican descuentos, retenciones o límites. Cabe mencionar que hay prestaciones que se distribuyen en 12 mensualidades, así que no todos los beneficiarios recibirán un ingreso adicional en noviembre.

El calendario habitual podría situar la disponibilidad del dinero a principios de diciembre, pero el adelanto por parte de los bancos permitirá a muchos pensionistas contar con su pago antes de que finalice noviembre. Para evitar malentendidos, es recomendable revisar la aplicación del banco y confirmar si la entidad tiene una fecha diferente a la prevista.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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