Protos: casi cien años de historia y 4.792 botellas que han sabido esperar

Cuando le pregunto a Carlos Villar qué vino escogería, dónde lo abriría y con quién, dibuja una escena sencilla, elige Protos’27 frente al paisaje de Castilla, acompañado de su familia y sus amigos. Sabiendo que es motero le añado un detalle: disfrutarlo después de una ruta en moto.

La respuesta llega al final de una conversación sobre viñedos, mercados y premios, pero dice mucho de su manera de entender el vino. El director general de Bodegas Protos habla de las personas que lo hacen posible, desde quienes trabajan la tierra hasta quienes encuentran una ocasión para compartirlo.

En 2027, la bodega de Peñafiel cumplirá cien años. Antes de esa celebración, ha recibido el Premio Extraordinario Alimentos de España 2026 y ha presentado Protos 10 Años Colección Histórica 2015. Una edición limitada de 4.792 botellas que lleva la conversación hacia otra forma de medir el tiempo: la espera necesaria para decidir cuándo un vino está listo.

El orgullo de recibirlo, el compromiso de continuar

El 13 de octubre, Edmundo Bayón, presidente de Bodegas Protos, recogió el Premio Extraordinario Alimentos de España 2026 en el Teatro Real de Madrid, acompañado de Carlos Villar. Con este galardón, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoce la trayectoria de la bodega y su aportación al prestigio del vino español.

La concesión, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de agosto, pone el foco en su arraigo territorial, su capacidad para unir tradición e innovación y su contribución a la actividad económica y al empleo rural.

Durante nuestra entrevista para Periodista Digital, Villar habla del orgullo de recibirlo y del compromiso que supone continuar el trabajo de quienes llegaron antes. Elaborar el mejor vino posible va unido, en su discurso, al cuidado de trabajadores y viticultores y a la relación con accionistas, clientes y proveedores.

Esa responsabilidad se extiende al entorno y a la proyección del vino español fuera de nuestras fronteras. El premio reconoce lo conseguido y, para quienes hoy dirigen la bodega, exige seguir respondiendo con su trabajo.

Un nombre propio para una historia compartida

En 1927, once fundadores pusieron en marcha en Peñafiel un proyecto que buscaba elaborar buenos vinos y dar a conocer la tierra de la que procedían. El reconocimiento llegó pronto: sus primeras añadas, de 1927 y 1928, obtuvieron una medalla de oro en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.

La bodega había registrado la marca Ribera Duero mucho antes de que existiera la denominación de origen. Cuando el Consejo Regulador comenzó su andadura en 1982, Protos autorizó su uso para el proyecto común. Carlos Villar recuerda aquella decisión como un gesto altruista de quienes entendieron que el nombre podía ayudar a toda una comarca.

Protos significa «primero» en griego. La casa convirtió esa palabra en un lema, «ser primero», que expresa una voluntad de superación presente desde sus comienzos.

La herencia familiar, el cuidado de la tierra y de las uvas y el conocimiento transmitido entre generaciones sostienen esa forma de trabajar. Innovar también significa encontrar cómo dar continuidad a ese legado y mantener el vínculo con la gente del territorio.

Una idea que la bodega resume así: «La clave está en los orígenes».

Dos formas de construir una bodega

Bajo el cerro del castillo de Peñafiel, más de dos kilómetros de galerías subterráneas guardan parte de la historia de Protos. Junto a ellas se alza la bodega construida en 2008, obra de Rogers Stirk Harbour + Partners, el estudio de Richard Rogers, premio Pritzker de arquitectura, en colaboración con Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados.

Un paso subterráneo conecta las dos instalaciones. Recorrerlas permite conocer cómo conviven los antiguos espacios de crianza con una arquitectura pensada para las necesidades actuales de elaboración.

La visita acerca al viajero al trabajo que hay detrás de cada botella. Los espacios ayudan a comprender cómo se elabora el vino y por qué la espera forma parte del proceso.

El viñedo, parcela a parcela

Antes de asumir la dirección general en 2009, Carlos Villar trabajó en la exportación de Protos. Al hablar de los cambios que ha vivido desde entonces, empieza por el campo y por las herramientas que permiten conocerlo mejor.

Cada parcela cuenta con un registro digital que reúne información sobre quién la cultiva, cómo la trabaja, su altitud, su orientación y las vides plantadas. Ese historial recoge también la evolución de la uva en cada cosecha y los vinos obtenidos con ella.

Comparar esos datos ayuda a comprender cómo responde cada viñedo y a decidir qué uvas destinar a las distintas elaboraciones. La experiencia de años de trabajo encuentra así un apoyo para afinar las decisiones.

El clima obliga a seguir ajustándolas. Villar explica que la búsqueda de terrenos a mayor altitud permite conservar frescura y repartir el riesgo entre zonas con condiciones diferentes.

El cuidado del entorno se concreta también en el ahorro de agua, la eficiencia energética y el uso de energías limpias. Estas prácticas ya formaban parte del trabajo que acompañó el lanzamiento de los primeros vinos ecológicos de la bodega en 2020.

Rueda y Cigales, otras tierras y nuevos aprendizajes

La llegada a Rueda en 2006 abrió una etapa de aprendizaje para Protos. En La Seca comenzó a elaborar Protos Verdejo, mientras que su trabajo en Cubillas de Santa Marta, dentro de Cigales, tiene otra expresión en Protos Clarete.

Carlos Villar reconoce que la experiencia con los tintos no bastaba para hacer buenos blancos. Cada territorio planteaba sus propias exigencias: otros suelos, otras variedades y distintas formas de trabajar el viñedo. Comprenderlas requirió tiempo, investigación y el apoyo de asesores especializados.

«En el mundo del vino no se para de aprender», afirma.

El reto consiste en mantener la calidad que el consumidor espera de Protos y conseguir que cada vino conserve los rasgos de la tierra donde nace.

Vinos que invitan a compartir

Carlos Villar ha visto cambiar las preferencias del consumidor. Recuerda una época marcada por tintos muy concentrados, con mucha estructura y una presencia de madera que podía imponerse al conjunto.

Hoy prefiere vinos con frescura, una textura que no reseque la boca y una fruta reconocible. La crianza debe acompañar y permitir que se perciba de dónde viene el vino.

En Protos, esa evolución busca mantener el carácter de la casa y ajustar el equilibrio entre sus componentes. El objetivo es sencillo: que cada copa resulte agradable y apetezca seguir compartiendo la botella.

La Maña, un encuentro para celebrar la cosecha

Después de meses de trabajo en el viñedo y de mirar al cielo, llega el momento de reunirse. En Protos, viticultores y empleados celebran el final de la vendimia con La Maña, una tradición que reconoce el esfuerzo compartido.

Carlos Villar explica que la celebración marca también un relevo: termina la recogida de la uva y comienza su elaboración en la bodega.

En octubre de 2026, Protos llevó esta costumbre a Madrid por segundo año consecutivo. El encuentro, celebrado en el Club Financiero Génova y presidido por Carlos Villar, fue el escenario elegido para presentar Protos 10 Años.

El sumiller Ferran Centelles, antiguo integrante del equipo de elBulli, dio a conocer el vino. Durante la presentación se compartió un dato que Villar recordaría después en nuestra entrevista: «menos del 0,5 % de los vinos que se consumen en el mundo tienen más de cinco años». La reflexión puso el foco en la oportunidad de descubrir un vino con una larga evolución. Así, la celebración de una cosecha recién terminada abrió paso a la de 2015.

Protos 10 Años, una cosecha reservada para esperar

El origen de Protos 10 Años Colección Histórica 2015 está en una decisión tomada durante aquella cosecha: reservar una pequeña parte de la uva por su potencial para dar un vino capaz de mejorar con los años. La añada recibió la calificación oficial de excelente del Consejo Regulador de Ribera del Duero.

La selección procede de viñedos viejos de tinta fina de Roa, Anguix, Quintanamanvirgo y La Horra, en la zona burgalesa de la denominación. Son terrenos calizos y arcillo-calcáreos, de bajos rendimientos y clima continental. El vino tiene una graduación del 15%.

La fermentación maloláctica y la crianza se realizan en roble francés, combinando barricas de distintas edades y capacidades. Carlos Villar explica que prolongar parte de esa crianza en barricas más usadas permite acompañar la evolución del vino sin darle un exceso de aromas de madera.

A partir de ahí, cada año toca catar y decidir. Villar reconoce que no todas las selecciones responden como esperaban ni llegan a comercializarse. La espera exige comprobar que el vino sigue ganando con ella.

De este proyecto han salido 4.792 botellas. Una vez agotadas, la edición terminará. La siguiente dependerá de encontrar otra cosecha con las condiciones adecuadas y de cómo evolucione en la bodega.

En nariz, Protos 10 Años combina fruta negra madura con notas especiadas, balsámicas y sutiles tostados. El paso por boca es amplio y equilibrado, con taninos finos y una frescura que sostiene el conjunto hasta un final largo y persistente.

Bajo las expresiones «El tiempo, el verdadero autor» y «El tiempo revela», la colección reúne una faceta del trabajo que Villar disfruta especialmente: ensayar otras elaboraciones y ofrecer al aficionado la posibilidad de descubrirlas después de años de guarda.

Más de cien países, una identidad que mantener

Antes de dirigir Protos, Carlos Villar trabajó en su expansión internacional. La vocación exportadora venía de lejos: la bodega conserva etiquetas con importadores estadounidenses de hace más de sesenta años. Después, la inversión en personas y recursos permitió abrir mercados y afianzar su presencia exterior.

Hoy, sus vinos llegan a más de cien países. En 2022, Protos debutó en el puesto 28 de las cincuenta marcas de vino más admiradas del mundo de Drinks International. Junto con Vega Sicilia, fue una de las dos representantes de Ribera del Duero en aquella edición.

La trayectoria incluye también su selección como bodega del año por Wine & Spirits en 2013 y el reconocimiento como marca de excelencia de Superbrands.

Para Villar, el siguiente objetivo es que Protos tenga fuera de España una fuerza comparable a la que ha construido dentro. Ganarse ese lugar requiere mantener la calidad, cuidar las relaciones y responder a la confianza de quienes eligen sus vinos.

El vino ante los nuevos hábitos de consumo

El interés de las nuevas generaciones por las bebidas sin alcohol plantea un reto al sector. Durante la entrevista, pregunto a Carlos Villar cómo afronta el sector la decisión de parte de los jóvenes de no consumir alcohol, incluido el vino.

Su respuesta es optimista: cree que el vino seguirá teniendo un lugar en sus celebraciones. Villar interpreta que ese acercamiento se produce más tarde y lo relaciona también con el retraso en la independencia económica.

Entre los consumidores de más edad identifica otro cambio: beben menos, pero eligen vinos de mayor calidad. Para Protos, considera que esas ocasiones de consumo más puntuales representan una oportunidad.

El director general también critica los mensajes sanitarios que, a su juicio, no tienen suficientemente en cuenta la dimensión cultural del vino. Su respuesta empresarial pasa por comprender las decisiones del consumidor y adaptar la oferta:

«No podemos ir en contra de lo que quiera la sociedad».

Para la bodega, eso supone atender a los nuevos hábitos manteniendo su estilo y su compromiso con la calidad.

Cien años para celebrar con quienes los han hecho posibles

Protos prepara su centenario de 2027 con la intención de reunir a quienes han acompañado su trayectoria. Carlos Villar adelanta tres posibles citas en España: una celebración en la bodega próxima a marzo, el mes de su fundación; un homenaje al sector junto a otras bodegas; y un encuentro relacionado con La Maña o el Brindis Solidario, posiblemente en Madrid.

El proyecto incluye también siete u ocho encuentros de menor formato en ciudades internacionales relevantes para la marca. El programa todavía está por concretar.

La conversación termina con una celebración más íntima: esa botella de Protos’27 que Villar elegiría para disfrutar frente al paisaje de Ribera del Duero. En ella reconoce la historia de la casa y su búsqueda actual de vinos frescos y expresivos.

«Lo haría con la gente que quiero y me quieren»

Después de hablar de casi cien años de trabajo, la respuesta devuelve el vino a la mesa. Al momento de abrir una botella, servir a los demás y quedarse un rato más.