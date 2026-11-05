Deuda de todo el año… gastada en septiembre

En septiembre de 2026 la deuda de la Administración del Estado en circulación alcanzó los 1.585.361 millones de euros, según el Tesoro Público. Son más de 1,58 billones.

Lo más llamativo no es la cifra total, sino el ritmo.

El Estado cerró 2025 con 1.516.859 millones de deuda. En solo nueve meses ha sumado otros 68.500 millones, más de lo que estaba previsto endeudarse en todo el año. Y aún quedan tres meses por delante.

Dicho de otra forma: desde el 1 de enero, el Estado se ha endeudado a un ritmo de unos 250 millones de euros cada día, más de 10 millones cada hora. Si comparamos con hace un año, la deuda de septiembre es 59.202 millones mayor que la de septiembre de 2025, un 3,9% más.

Y la subida es constante: no hay un solo mes de 2026 en el que la deuda esté por debajo del mismo mes del año anterior. Toda esta deuda tiene un coste. Cada euro que se pide prestado hoy hay que pagarlo mañana con intereses, y esos intereses salen de los impuestos de todos.