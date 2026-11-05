Yolanda Díaz ignora a su ‘comité de expertos’ y prepara una subida del SMI del 5,3%

El Ministerio de Trabajo, que encabeza Yolanda Díaz, ha iniciando el proceso para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 5,3% en 2027, llevándolo a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta decisión va más allá de lo sugerido por el grupo de expertos que asesora al Ejecutivo.

Este aumento significaría una elevación del salón salarial en 65 euros al mes respecto al actual, llevando la cifra a 18.004 euros brutos anuales. El borrador del real decreto ya se encuentra en audiencia pública, con el objetivo de que la nueva cifra entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Una subida que sobrepasa el informe técnico

La comisión asesora había propuesto una subida del SMI del 4,9%, alcanzando los 1.281 euros mensuales. Este cálculo se basaba en la inflación interanual que se registró en septiembre y el dato preliminar de octubre, ambos valores considerando esta realidad.

El documento también mencionó que un incremento del 2,7% habría sido suficiente para alcanzar el objetivo de establecer el salario mínimo en el 60% del salario medio. La cifra que finalmente plantea Trabajo, añadiendo cinco décimas a la recomendación técnica, se presenta como un refuerzo para el poder adquisitivo de quienes perciben salarios más bajos.

Propuesta SMI mensual Incremento Cuantía vigente en 2026 1.221 euros — Recomendación de los expertos 1.281 euros 4,9% Propuesta de Trabajo para 2027 1.286 euros 5,3%

Aunque la diferencia entre ambas propuestas es de solo cinco euros mensuales, en el fondo tiene implicaciones políticas y económicas significativas. Yolanda Díaz elige distanciarse del criterio del comité establecido por el Gobierno en 2021 y aboga por una revalorización más marcada, aunque no llega al 7% exigido por CCOO y UGT.

Tramitación acelerada antes de las elecciones

El Ministerio ha fijado hasta el 16 de noviembre para presentar alegaciones al proyecto. Posteriormente, deberá culminar el trámite normativo antes de que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a la cantidad final.

Este calendario coincide con las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. El Gobierno busca formalizar el incremento antes de esta cita, con el 17 de noviembre como una de las fechas que contemplan para su aprobación.

Sin embargo, la propuesta aún no se traduce en una norma definitiva. Durante la audiencia pública, el texto podrá recibir aportaciones y necesita la aprobación del Gobierno. Además, Trabajo tendrá que encarar la respuesta de los agentes sociales, ya que esta cifra se ha presentado sin un consenso con las organizaciones empresariales y sindicales.

Para las empresas, el impacto se centrará en aquellas actividades con gran número de trabajadores cuyo salario se sitúa en el mínimo legal. En los hogares con menores ingresos, esos 65 euros adicionales mensuales podrían mitigar, aunque solo en parte, el impacto de la subida de precios, si bien el aumento final dependerá también de la inflación y de cómo evolucione el empleo.

Si el real decreto sale adelante, el SMI se situará en 42,87 euros diarios y su aplicación se mantendrá durante todo 2027. El debate permanece abierto entre la protección salarial, los costes laborales y la capacidad de decisión política del Gobierno.