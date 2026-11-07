¿Y si los pensionistas dejaran de pagar IRPF por su pensión?

En 2025 Hacienda retuvo a los pensionistas 21.257 millones de euros en IRPF, según los datos de la Agencia Tributaria.

Personas que han cotizado toda su vida laboral siguen tributando por la pensión que han generado con esas mismas cotizaciones. Y la factura no deja de crecer.

En el primer semestre de 2026 las retenciones sobre pensiones ya suman 11.740 millones, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. El dato más llamativo es este: desde 2018 las pensiones sujetas a retención han subido un 46%, pero lo que Hacienda se queda de ellas casi se ha duplicado.

El tipo medio de retención ha pasado del 7,7% al 10,4%. La razón es que el IRPF no se ha deflactado: la pensión sube con la inflación, el pensionista salta de tramo y paga proporcionalmente más, aunque su poder adquisitivo no haya mejorado.

En este vídeo planteo una reforma fiscal pensada para ellos: eliminar el IRPF de las pensiones de forma gradual, en cuatro años. Una rebaja escalonada de algo más de 5.000 millones al año, que permite ajustar las cuentas públicas sin un golpe de una sola vez.

¿Es posible pagarlo? Los 21.000 millones equivalen a alrededor del 2,5% de los más de 830.000 millones que las Administraciones Públicas van a gastar este año. La cuestión no es si hay dinero, sino en qué se decide gastarlo.